Prepoznajete li ju? Zvijezda domaćih serija riješila se zaštitnog znaka, dugo je nismo vidjeli

Nekadašnja glumačka zvijezda Dunja Sepčić, nakon dužeg izbivanja iz javnosti, ponovno je viđena na zagrebačkoj špici, a svojom novom bojom kose iznenadila je brojne prolaznike, koji je na prvu gotovo nisu prepoznali.

Hrvatska glumica Dunja Sepčić, koja se proslavila ulogom u popularnoj kriminalističkoj seriji ''Krim Tim 2'', privukla je pozornost fotografa na špici tijekom šetnje u povodu Valentinova.

Iako se na prvi pogled činila kao još jedna prolaznica na zagrebačkoj špici, najvjerniji fanovi prepoznali su je unatoč tomu što je zbog nove boje kose potpuno drugačija. Dunja je nekoć bila prepoznatljiva po tamnoj kosi i upečatljivom izrazu na malim ekranima, no ovoga puta odlučila se za svjetliji ton, koji joj daje potpuno drugačiji izgled.

Dunja Sepčić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Na fotografijama koje su nastale tijekom šetnje uz Valentinovo Dunja zrači opuštenim i vedrim raspoloženjem, nasmijana i raspoložena za druženje s prijateljicom.

Dunja Sepčić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Iako se već neko vrijeme ne pojavljuje u novim televizijskim projektima, mnogi obožavatelji s veseljem su je prepoznali i komentirali kako im je drago vidjeti je ponovno u javnosti.

Glumila je i u serijama ''Na granici'', ''Zlatni dvori'', ''Najbolje godine'' i brojnim drugim.

Dunja Sepčić - 3 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Dunja Sepčić - 1 Foto: Robert Anic/Pixsell

Godine 2023. snimila je film ''Bazen beskraja'' sa svjetski poznatim švedskim glumcem Alexanderom Skarsgårdom, a neke od scena snimljene su upravo u Lijepoj Našoj.

Dunja Sepčić - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Dunja Sepčić - 2 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Inače, Sepčić je glumiti počela u svojim mladim danima, a diplomirala je na kazališnoj i filmskoj Akademiji Tisch School of the Arts u New Yorku. Kći je hrvatskog koncertnog pijanista i glazbenog pedagoga Branka Sepčića.

Dunja Sepčić s majkom Foto: Josip Moler / CROPIX

O njezinu privatnom životu ne zna se puno, na društvenim mrežama profile nema. A kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.

