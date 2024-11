Znate li tko je ovo? Gledali smo je u brojnim domaćim serijama, ali riješila se svog zaštitnog znaka i danas je neprepoznatljiva!

Glumicu Dunju Sepčić dugo nismo vidjeli u javnosti, a evo koliko se promijenila od dana najveće slave.

Njezino lice prije smo često gledali na malim ekranima, ali u posljednje vrijeme glumica Dunja Sepčić vješto izbjegava javnost.

Ipak, pred fotografe ju je ovog puta nagnao tužan događaj, sprovod glumca Žarka Savića.

Dunja je došla odati počast kolegi, a brojni je na prvu nisu prepoznali zbog plave boje kose.

Pamtimo je kao crnku, a u svom životu ostvarila je brojne uloge na TV ekranima, od kojih je najpoznatija ona inspektorice Anje Morić.

Glumila je i u serijama ''Na granici'', ''Zlatni dvori'', ''Najbolje godine'' i brojnim drugima.

Prošle godine snimala je film ''Bazen beskraja'' sa svjetski poznatim švedskim glumcem Alexanderom Skarsgårdom, a neke od scena snimljene su upravo u Lijepoj Našoj.

Inače, Sepčić je s glumom krenula u svojim mladim danima, a diplomirala je na kazališnoj i filmskoj Akademiji Tisch School of the Arts u New Yorku. Kći je hrvatskog koncertnog pijanista i glazbenog pedagoga Branka Sepčića.

Proteklih godina slabo je viđamo u javnosti, a jedna očita razlika je da više nema svoju prirodno crnu kosu. O njezinu privatnom životu ne zna se puno, na društvenim mrežama profile nema, a kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.

