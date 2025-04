Evo kako danas izgleda Anđela koja je s Draženom Zečićem otpjevala veliki hit devedesetih

Anđela Zelić, nekad poznata kao Anđela Kolar, pridružit će se Draženu Zečiću na njegovom koncertu u Varaždinu.

Dražen Zečić na Uskrs će održati veliki koncert u Areni Varaždin, a njegovu brojnu publiku će razveseliti najveći hitovi kralja zabavne glazbe. Jedna od pjesama koja će se zasigurno naći i balada "Ima li nade za nas", objavljena 1998., a na pozornici će mu se pridružiti Anđela Kolar, s kojom je i snimio ovu veliku uspješnicu.

Anđela, koja se u međuvremenu udala za Edija Zelića i dobila troje djece, trenutno živi u Luksemburgu, gdje se preselila iz Njemačke. Kako je Ima li nade za nas snimila kada je imala tek 17 godina, Anđela se vrlo brzo nakon suradnje sa Zečićem povukla sa scene i posvetila školovanju. Nakratko se vratila glazbi 2014., objavivši jedan božićni album. Nije previše eksponirana, a u Luksemburgu svake godine organizira božićni koncert s prijateljima.

Anđela Kolar Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dražen Zečić i Anđela Kolar - 2 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Dražen Zečić i Anđela Kolar - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Dražen Zečić u Areni Zagreb - 30 Foto: Mario Poje/PR

Njih dvoje ostali su u dobrim odnosima i gotovo tri desetljeća kasnije. Osim "Ima li nade za nas", Zečić i Zelić su snimili još dva dueta "Nema ništa novo" i "Kad se srce spotakne", predstavljenog na prošlogodišnjim Melodijama Jadrana.

"To je donijelo nešto što nisam očekivala, dosta sam bila mlada tada da to nisam mogla prihvatiti. Sretna sam kad mi netko mlađe generacije pošalje - pogledaj pjeva cijeli restoran, kafić, u svatovima svi pjevaju. Nadam se da će i "Ne zamiri" ili neka druga pjesma isploviti u te vode da se nađe neka vječnost u tim pjesmama", ispričala je Anđela jednom prilikom za IN magazin.

Dražen Zečić i Anđela Zelić - 2 Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Anđela Zelić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dražen Zečić i Anđela Kolar - 1 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

O njihovom nastupu na Zečićevom koncertu u Imotskom pročitajte OVDJE.

