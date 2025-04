Prepoznajete li ga? Od njegove uloge u kultnoj komediji prošlo je gotovo 26 godina!

Jasona Biggsa pamtimo iz kultne komedije ''Američka pita'', a za strane medije sada je otkrio dio priče o svojoj transformaciji.

Glumac Jason Biggs slavu je stekao u kultnoj komediji "Američka pita" iz 1999. godine, u kojoj je utjelovio tinejdžera Jima koji ima poseban odnos s pitom od jabuka. Biggs je glumio i u preostala tri nastavka filma te je 20 puta bio nominiran za nagradu Emmy, koju je deset puta i dobio.

Glumac se sada pojavio na jednom događanju u New Yorku te priznao da je izgubio nevjerojatnih 18 kilograma, piše Daily Mail.

Unatoč holivudskom trendu korištenja Ozempica, Biggs je izjavio da je njegov gubitak kilograma rezultat velike promjene životnog stila, ali i ''stresa'' zbog režiranja svog prvog filma.

Tijekom događaja Biggs je izgledao izuzetno vitko u pripijenom tamnoplavom odijelu, bijeloj košulji i kožnim mokasinama.

''Djelomično je to bilo zato što sam režirao svoj prvi film. Vjerojatno sam bio pod najvećim stresom u životu, barem što se tiče posla. Tako da je i to malo pridonijelo'', rekao je za strane medije.

Inače, Jim je nakon "Američke pite" nastavio dobivati uloge u filmovima i serijama, pa smo ga tako imali priliku gledati i u hit-seriji "Narančasta je nova crna", filmovima "Ljubav i sve ostalo", "Ostavljeni na Antarktici" i "The Subject", a nedavno je završilo emitiranje i prve sezone njegove emisije "Jason Biggs' Cash at Your Door".

Što se tiče njegova privatnog života, Jasonu se i tu sve lijepo posložilo te je od 2008. u sretnom braku s kolegicom Jenny Mollen, s kojom ima dvoje djece.

