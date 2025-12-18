Dugo je nije bilo, a svojim je prisustvom uveličala veliku humanitarnu večer Nove TV

Humanitarni koncert ''Želim život'' okupio je brojna poznata lica, a posebno iznenađenje večeri bila je glumica Danira Gović, koja se nakon dugo vremena pojavila u javnosti.

Poznata glumica Danira Gović, koja se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, iznenadila je mnoge svojim dolaskom na humanitarni koncert ''Želim život''.

Danira je koncert pratila iz call centra u kojem je i razgovarala s pozivateljima, a njezina pojava nije prošla nezapaženo. Glumica je djelovala opušteno i elegantno, a brojni posjetitelji primijetili su koliko joj je značio sam događaj i plemenita svrha koja stoji iza njega.

Podsjetimo, Danira se proslavila početkom 2000-ih godina u seriji ''Zabranjena ljubav''.

Utjelovila je tada Angelinu, beskućnicu kojoj su Dunja i Franjo pružili dom, a onda je i odabrali da im bude surogat-majka. No ona im poremeti plan, a na kraju serije ipak ne rodi Dunjino i Franjino dijete te završi na psihijatriji.

Od njezine uloge u seriji prošlo je 18 godina, a ta Šibenčanka danas ima 53 godine.

U glumu se zaljubila još kao dijete, ali do svog uspjeha dugo je čekala. Kao 20-godišnja djevojka odselila se u London, gdje je radila kao babysitterica.

"Kada sam sletjela u London, došla sam kao au pair čuvati djecu, obitelj koja me trebala dočekati kasnila je oko dva sata. Ja sam sjedila na koferima i plakala pored onih informacija i mislila kako ću se sada vratiti od sramote. I nakon dva sata oni su se pojavili - kao, nešto smo igrali nogomet, pa smo malo kasnili", rekla je Danira, prenosi RTL.

Iako su joj poslodavci već na samom početku pokazali kakvi su, Danira im je dala drugu šansu, no to nije dugo trajalo. Bijeg od njih bio joj je jedini izlaz.

"U narodnom kazalištu tražili su konobare. Došla sam tamo, javila se na oglas i sjećam se da me menadžer restorana pitao: 'Ti voliš kazalište?' Ja sam rekla da sam u kazalištu bila jednom u životu, ali treba mi posao, i on je rekao: 'OK, možeš'", priča Danira.

Danju je konobarila, navečer gledala predstave i sanjarila da i ona jednom bude dio njih. Odlučila je upisati akademiju i krenuti u svijet glume, a odmah na početku stala je uz bok planetarnoj zvijezdi Danielu Craigu, u filmu ''Majka''.

"Tu sam imala jednu rečenicu i ta je rečenica kasnije bila izrezana, nažalost, ali dva dana sam snimala, zezala se s Craigom cijeli dan."

U Londonu je ostvarila još nekoliko uloga, a onda se odlučila vratiti u Hrvatsku, gdje je dobila ulogu u ''Zabranjenoj ljubavi''.

Nakon serije Danira je nastavila glumiti u kazalištu, a ostvarila je i još nekoliko projekata na velikim ekranima, ''Metropolitanci'', ''Novine'', ''Hotel Babylon''.

Prošla je i kroz jako teško razdoblje. Prije nekoliko godina dijagnosticiran joj je rak dojke.

''Ono što mi je ostalo urezano od toga dana je jednostavna rečenica koju su oboje izgovorili 'Riješit ćemo to', kao i njihova ljudska briga i empatija za moje stanje. Grčevito sam se držala za tu izjavu vjerujući da će baš tako i biti. Srećom, riješili su karcinom i ja danas živim gotovo kao da se ništa nije dogodilo. A opet, sve se promijenilo. Drukčije gledam na život, manje vremena provodim baveći se stvarima na koje ne mogu utjecati, a trudim se više distancirati od negativnih misli koje mi ne koriste'', prisjetila se u intervjuu za Tris.

''Suočavanje sa smrću može biti nešto najstrašnije što čovjek iskusi, ali otvara prostor za učenje i rast. Iz vlastitog iskustva mogu reći da je iznimno važno vjerovati u izlječenje i da ono što radite vi i drugi oko vas rade za vašu korist. Također, važno je ne gubiti dragocjenu energiju u 'što bi bilo da je bilo', već sagledati situaciju u kojoj se nalaziš i prebaciti fokus na budućnost i pozitivne stvari u životu, kojih uvijek ima obilje. Humor je odličan amortizer u teškim trenutcima. Kad sam ostala bez kose, kupila sam modru periku i zabavljala se njome kao nikad. Sad više nemam tu slobodu, ali imam iskustvo koje je dragocjeno.

Glumila sam i za vrijeme liječenja. Štoviše, dvije sam predstave igrala isti dan od primanja kemoterapija, što me je izvuklo i pomoglo mi prebroditi teške trenutke. Volim svoj posao i bila sam zahvalna kolegama koji su riskirali igrajući sa mnom. Brijanje glave obavila sam u Virovitici nakon predstave okružena kolegama. Svi smo plakali, ali bilo mi je puno lakše. Bolest radi čuda, topi srca ljudi, odnosi s nekima su se jako popravili, s nekima prekinuli, a život, srećom, ide dalje'', dodala je.

