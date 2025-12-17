Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život

Humanitarni koncert ''Želim život'' i ove je godine okupio brojne poznate osobe, a među njima i chefa Maria Mihelja, člana žirija MasterChefa, koji je u call centru doživio posebno emotivan trenutak.

Član žirija popularnog showa MasterChef Hrvatska, chef Mario Mihelj, sudjelovao je u humanitarnoj akciji u call centru tijekom koncerta ''Želim život'', koji se tradicionalno održava u organizaciji Zaklade Ana Rukavina.

No ovaj put iskustvo je za njega bilo posebno emotivno – uz njega je sjedio susjed Filip, kojem je upravo ova zaklada prije dvije godine spasila život.

''Zapravo je lijepo, ne samo u ovoj dobi nego cijele godine, ako možemo nekome pomoći na bilo kakav način. Ovo je jedna posebna prigoda gdje se svi dajemo. Ljudi stvarno zovu, neprestano'', rekao je Mihelj, ističući važnost solidarnosti i zajedništva.

Posebno ga je dirnulo to što je uz njega u call centru bio upravo Filip, bivši korisnik Zaklade Ana Rukavina.

''Ono što nisam očekivao je da će ovdje do nas biti moj susjed Filip. On je prije dvije godine bio korisnik ove zaklade i danas možemo reći da je sretno izliječen. Bilo je stvarno kritično, sjećam se samog početka jer sam jako dobar s njegovim roditeljima – odrasli smo zajedno u kvartu. Ovo je najbolji dokaz da zaklada funkcionira i da sve ovo ima smisla'', iskreno je rekao Mario.

Na pitanje kakav je Mario kao susjed, Filip nije dvojio:

''Mario je odličan susjed, nema što. Netko ipak zna kuhati, tako da je vjerojatno i odličan susjed'', rekao je kroz smijeh.

Otkrio je i da se Mihelj rado prima kuhače i izvan televizijskih kamera.

''Da, zna kuhati. Često se družimo, član je našeg DVD-a, imamo razna okupljanja i zakuske, tako da ga je stvarno lijepo imati u društvu'', dodao je Filip.

Naravno, dotaknuli su se i MasterChefa, a na pitanje je li strog u kuhinji, Mario je ostao vjeran svom imidžu.

''Zahvalan sam. Kuhanje je strast, kuhanje je ljubav i ako možemo hranom nekoga usrećiti – zašto ne? Nisam strog, ja sam najmekši član žirija, to ste već vidjeli'', zaključio je Mihelj.

Humanitarna večer još je jednom pokazala koliko su male geste važne i kako se dobro dobrim vraća – ponekad i na najneočekivanijim mjestima.

