Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom

Humanitarni koncert ''Želim život'' ponovno je okupio brojna poznata lica, a posebnu pažnju privukla je Maja Šuput koja je stigla u društvu sinčića Blooma.

Humanitarni koncert ''Želim život'', u organizaciji Zaklade Ana Rukavina, i ove je godine okupio brojna poznata lica s domaće javne scene, a posebnu pažnju privukla je Maja Šuput koja se pojavila u društvu svog sinčića Blooma.

Popularna pjevačica zablistala je u elegantnoj, svjetlucavoj haljini, dok je mali Bloom bio odjeven u preslatko, svečano izdanje koje je raznježilo mnoge. Majka i sin pozirali su nasmijani i raspoloženi, a društvo im je pravio Saša Kopljar, dugogodišnji voditelj Dnevnika Nove TV.

Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život'' Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom Tatarinov Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

''Ja sam ovdje od prvog dana i ovo je najmanje što možemo napraviti da bi pridonijeli ovom projektu i ovoj akciji koja traje toliko dugo, to se može vidjeti po brojkama i koji duđu na trg po ovoj zimi'', izjavila je u call centru.

Pogledaji ovo Celebrity Olimpijska legenda ima 41 godinu i najbolju formu dosad: "Uložila sam sve što imam..."

Koncert ''Želim život'' već godinama ima važnu ulogu u podizanju svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica, a dolazak brojnih poznatih lica dodatno doprinosi vidljivosti i snazi ove humanitarne akcije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!

Maja Šuput još je jednom pokazala kako uspješno spaja obiteljske trenutke s podrškom humanitarnim inicijativama, a mali Bloom ponovno je osvojio srca javnosti.

Saša Kopljar i Marija Rukavina Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Adrian De Vrgna, Marija Rukavina Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Marija Rukavina, Ksenija Kardum Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tko je još došao na koncert pogledajte u našoj galeriji.

Galerija 14 14 14 14 14

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!