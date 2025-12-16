Od prvog showa do Arene Zagreb: Majina modna izdanja koja su obilježila Novu TV

Pjevačica Maja Šuput još je jednom pokazala koliko joj znači dugogodišnje prijateljstvo s Markom Grubnićem, uputivši mu emotivnu rođendansku čestitku koja je raznježila njezine pratitelje.

Pjevačica Maja Šuput dirljivom je objavom na društvenim mrežama čestitala rođendan svom dugogodišnjem prijatelju i stilistu Marku Grubniću, koji je već godinama zaslužan za njezina upečatljiva modna izdanja, posebno u showovima Nove TV.

Njihovo prijateljstvo traje već dugo, a Maja nije skrivala emocije koje ih vežu. Uz niz zajedničkih fotografija prisjetila se svega što su zajedno prošli te Marku uputila rođendansku čestitku punu ljubavi i zahvalnosti.

Maja Šuput i Marko Grubnić - 15 Foto: Instagram

''Šta ja sve nisam s tobom prošla??? Milijun slika da stane bi nam bilo malo… Milijun uspomena, cijeli naš život skupa. Volim te, ludaro, kreativna i posebna, nek’ ti je najsretniji i najbolji rođendan. Volimo te Bloomi i ja najviše'', napisala je Maja.

Grubnić je godinama jedan od najpoznatijih domaćih stilista, a njegova suradnja s Majom Šuput rezultirala je brojnim nezaboravnim modnim trenucima na televiziji i pozornici. Njihov odnos, kako često ističu, daleko nadilazi poslovnu suradnju – riječ je o pravom prijateljstvu koje traje cijeli život.

Maja Šuput i Marko Grubnić - 14 Foto: Instagram

Maja Šuput i Marko Grubnić - 10 Foto: Instagram

Maja Šuput i Marko Grubnić - 8 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!

Među uspomenama koje je podijelila Maja je ubacila fotografije iz Supertalenta, ali i iz drugih showova koje je vodila. Grubnić ju je sređivao i kad je 2022. godine vodila ''Ples sa zvijezdama'', a odmah na prvoj fotografiji prisjetila se i kad je vodila ''Tvoje lice zvuči poznato'' 2021. godine dok je bila trudna sa sinčićem Bloomom.

Maja Šuput i Marko Grubnić - 13 Foto: Instagram

Grubnić je zaslužan i za njena izdanja u ovogodišnjoj sezoni ''Supertalenta'', a svih outfita prisjetite se OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bogata nasljednica koja se udaje za Trumpa mlađeg?

A svi se pitaju u kakvom će izdanju Maja zablistati ove nedjelje u finalu ''Supertalenta'' koje će se održati u Areni Zagreb.

Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

Maja Šuput - 10 Foto: Instagram

Maja Šuput - 7 Foto: Instagram

Od finala Supertalenta dijeli nas svega nekoliko dana – veliko uzbuđenje, emocije i spektakl koji se ne propušta očekuju nas ove nedjelje! Tko će osvojiti titulu i zauvijek promijeniti svoj život? Finale koje će se dugo pamtiti je pred vratima, a svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

Galerija 22 22 22 22 22

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zbog ovih kadrova bujnu ljepoticu uspoređuju s fatalnom holivudskom divom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Žanamari otvorila dušu o opasnoj situaciji u kojoj se našla: ''Koja je uopće vjerojatnost?''

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić se oglasila nakon bolnog priznanja o sinu: ''Sramila sam se i htjela ostati zauvijek u rupi...''