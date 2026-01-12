Boris Rogoznica razočaran prizorima koje je zatekao: ''Najodvratnije i najgore mjesto na kojem sam bio!''

Boris Rogoznica šokirao je pratitelje brutalno iskrenom objavom iz Indije, u kojoj je New Delhi opisao kao najgore mjesto koje je ikad posjetio.

Glazbenik Boris Rogoznica trenutačno boravi u Indiji, no čini se da mu putovanje nije nimalo sjelo. Svoje iskustvo iz New Delhija opisao je iznimno oštro i bez imalo uljepšavanja.

U objavi na društvenim mrežama Rogoznica je otvoreno priznao kako je to jedno od najgorih mjesta koje je ikada posjetio.

''New Delhi je najodvratnije i najgore mjesto na kojem sam u životu bio! Na kraju dana osjećam se užasno. Izvarali su me, izlevatili za lovu, smještaj, hrana je očajna, sve je prepuno – ajde da kažem kako spada – govana i pišaline'', napisao je.

Glazbenik se požalio i na neugodne mirise, koji, kako kaže, dominiraju cijelim gradom.

''Cijeli grad odvratno smrdi po urinu i nekim kemikalijama, ne znam kako bih to opisao. Toliko je puno ljudi da se atrakcijama ne može ni prići. Promet je prestrašan'', dodao je.

Boris Rogoznica u Indiji - 4 Foto: Instagram

Boris Rogoznica u Indiji - 3 Foto: Instagram

Boris Rogoznica u Indiji - 1 Foto: Instagram

Rogoznica ističe kako tijekom boravka nije pronašao niti jednu pozitivnu stranu.

''Nisam naišao niti na jednu dobru stranu i svjetlu točku'', iskreno je priznao.

Podijelio je i video svoje hotelske sobe, koja se ne da zaključati.

Unatoč svemu, odlučio je dokumentirati svoje iskustvo te najavio objavu videa koji, kako kaže, neće biti uljepšan.

''Uskoro (kad smontiram) objavit ću video. Video će biti realističan, kaotičan, nemoguće ga je uljepšati, a ja cijelo vrijeme psujem jer su mi otišli živci. Tko hoće, nek’ gleda, tko neće, nek’ ne prigovara ako pogleda'', poručio je.

Na kraju je otkrio i kako se uskoro oprašta od indijske prijestolnice.

''Sutra napuštam New Delhi. Lp'', zaključio je.

Hoće li video izazvati burne reakcije i podijeljena mišljenja, tek ćemo vidjeti, no jedno je sigurno – Boris Rogoznica svoje iskustvo iz Indije neće pamtiti po lijepom.

Boris Rogoznica - 3 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

Boris Rogoznica - 5 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

