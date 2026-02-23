Pretraži
poslušajte!

Prvi solo glazbeni projekt Marka Neduga obilježila pjesma nastala iz dugogodišnjeg prijateljstva

Piše showbuzz.hr, Danas @ 14:58 Clubzone komentari
Marko Nedug Marko Nedug Foto: Screenshot/Pjesma za tebe

Marko Nedug predstavlja svoj prvi samostalni singl, emotivnu baladu "Pjesma za tebe", nastalu u suradnji s Miroslavom Rusom i Mihaelom Blumom, čime otvara novo poglavlje svoje glazbene karijere.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Millie Bobby Brown objavila fotografiju s posvojenom kćerkicom
posebnim povodom
Zvijezda globalne uspješnice objavila rijetku fotografiju s posvojenom kćerkicom
Tea Tairović skupila hrpu pohvala ispod nove zavodljive fotografije na Instagramu
''Kakva žena!''
Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''
Tko je predstavnik Velike Britanije za Eurosong 2026.? BBC izabrao ekscentrika koji izrađuje vlastite instrumente
ovo morate vidjeti!
Britanija na Eurosong 2026. šalje ekscentričnog inovatora koji popravlja stare mašine i od njih stvara hitove
Marko Nedug predstavlja svoj prvi samostalni singl
poslušajte!
Prvi solo glazbeni projekt Marka Neduga obilježila pjesma nastala iz dugogodišnjeg prijateljstva
Pogledajte reakciju Leonarda DiCaprija na izgubljenu nagradu BAFTA
nema sreće
Pogledajte reakciju DiCaprija nakon što mu je promakla još jedna glumačka nagrada!
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zapalila društvene mreže
Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
razveo se prošle godine
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
idiličan vikend
Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću 3
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima 3
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji 3
''ostat će nam smrad!''
Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tri zračne luke u Moskvi obustavile promet zbog napada dronovima
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Opoziv smrznutih jagoda S-BUDGET zbog povišene razine pesticida
Opoziv proizvoda
Oprez! Omiljeno voće može biti opasno, nemojte ga jesti: Veliki trgovački lanac vraća novac
show
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
razveo se prošle godine
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost
Humanitarne aktivnosti Kunala Nayyara
Svaka čast!
Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Bakterijski meningitis: Simptomi, inkubacija i moguće posljedice koje morate znati
Čest je zimi i u rano proljeće
Bakterijski meningitis: Simptomi, inkubacija i moguće posljedice koje morate znati
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
Za dlaku!
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
"Samo na Balkanu": Zapeo u blatu, ali pravi kaos je nastao kad su ga pokušali spasiti
Jao…
"Samo na Balkanu": Zapeo u blatu, ali pravi kaos je nastao kad su ga pokušali spasiti
tech
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Vandalizam
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Promjena za dio korisnika
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
sport
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
DOBAR POČETAK SEZONE
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
Barcin veliki šef teško optužen: Hrvatska u središtu skandala koji trese Španjolsku
Podigla se prašina
Barcin veliki šef teško optužen: Hrvatska u središtu skandala koji trese Španjolsku
tv
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
KUMOVI
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
Tajne prošlosti: Dobila je ono što joj treba – Hoće li ga se napokon riješiti?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Dobila je ono što joj treba – Hoće li ga se napokon riješiti?
U dobru i zlu: Ili će mu se osvetiti, ili će imati nju za ženu
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ili će mu se osvetiti, ili će imati nju za ženu
putovanja
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Jednostavno
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Kakva ideja!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
novac
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Trump pretvorio život suca ICC-a u noćnu moru: "Blokirane su mi kreditne kartice, ne mogu rezervirati hotele"
Demonstracija moći
Trump pretvorio život suca ICC-a u noćnu moru: "Blokirane su mi kreditne kartice, ne mogu rezervirati hotele"
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene