Prvi solo glazbeni projekt Marka Neduga obilježila pjesma nastala iz dugogodišnjeg prijateljstva

Marko Nedug predstavlja svoj prvi samostalni singl, emotivnu baladu "Pjesma za tebe", nastalu u suradnji s Miroslavom Rusom i Mihaelom Blumom, čime otvara novo poglavlje svoje glazbene karijere.

Svoj prvi samostalni singl predstavlja nam Marko Nedug – emotivnu baladu "Pjesma za tebe", glazbenu priču koja donosi iskrenu emociju, dugogodišnje prijateljstvo i vrhunsku autorsku suradnju.

Iza glazbe i teksta stoji jedan od najuglednijih domaćih autora, Miroslav Rus, koji je ujedno, zajedno s Mihaelom Blumom, zaslužan i za aranžman pjesme. "Pjesma za tebe" donosi snažnu emociju i iskrenost, a za Marka ovaj singl ima posebno značenje jer predstavlja njegov prvi samostalni iskorak na glazbenoj sceni.

Suradnja s Miroslavom Rusom, dugogodišnjim prijateljem i mentorom, ovom projektu daje dodatnu dubinu i osobnu notu, a povodom izlaska pjesme Marko ističe: "Teško je u par rečenica opisati sreću i ponos što sam sa svojim prijateljem i bratom Miroslavom Rusom snimio ovakvu pjesmu, punu emocije i iskrenu do krajnjih granica. Baš sam je tako zamišljao i ona je kruna našeg prijateljstva koje traje preko dva desetljeća. Veliko hvala i Mihaelu Blumu koji je sve isproducirao, kao i cijelom Hit Recordsu na podršci.''

Videospot za pjesmu režirao je Hrvoje Banić, a sniman je na lokaciji Siska u prostoru bogate glazbene i kazališne povijesti, koji za Marka ima i posebnu sentimentalnu vrijednost.

"Spot za 'Pjesma za tebe' djelo je Hrvoja Banića, s kojim mi je bilo veliko zadovoljstvo surađivati, a kadrove smo snimili u legendarnom sisačkom Kazalištu21 gdje su mnogi veliki glazbenici imali svoje prve nastupe, pa tako i ja'', ispričao nam je Marko Nedug.

"Pjesma za tebe" emotivna je balada koja osvaja na prvo slušanje – snažna interpretacija, tekst i bogata produkcija čine je pjesmom koja će zasigurno pronaći put do srca publike. Ovim singlom Marko Nedug otvara novo poglavlje svoje karijere, potvrđujući da je pred njim obećavajući samostalni glazbeni put.

