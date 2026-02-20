Nova pjesma Harija Mata Harija osvojila publiku, pjevat će je i u Areni Zagreb!

Oduševljena publika već je proglasila novu pjesmu Hari Mata Harija velikim hitom – u svega nekoliko dana od objave, singl ''Odavno si ti u srcu mom'' premašio je milijun pregleda na YouTube-u što je samo potvrda da je novu pjesmu vrijedilo čekati.

Nova pjesma ''Odavno si ti u srcu mom'' ljubavna je balada koja donosi priču o neprežaljenoj i neostvarenoj ljubavi, koja je u spotu ispričana kroz oči psa.

Veliki povratak okrunjen brojkom od milijun pregleda Nakon deset godina diskografske pauze, Hari Mata Hari ovim je emotivnim singlom najavio i izlazak novog albuma, a pjesmu će premijerno uživo izvesti pred hrvatskom publikom – 7. ožujka u Virovitici, 8. ožujka u Splitu te 14. ožujka u zagrebačkoj Areni.

Hari Mata Hari - 1 Foto: PR

Hari Mata Hari - 2 Foto: PR

Interes za koncerte i ulaznice iznimno je velik, a prodaja na svim najavljenim datumima ide ubrzanim tempom. Publika s nestrpljenjem iščekuje priliku da uživo čuje jednog od najvećih glazbenika ovih prostora, čije su pjesme obilježile generacije.

Hari Mata Hari - 3 Foto: PR

Publika s nestrpljenjem iščekuje čuti uživo novi hit, a ''Odavno si ti u srcu mom'' ujedno je i najava turneje “Koncerti ljubavi”. Nakon prvog koncerta turneje u organizaciji Omot produkcije u Virovitici 7. ožujka 2026, Hari Mata Hari stiže na Dan žena, 8.3. na splitske Gripe, a kruna obljetničke turneje biti će 14.3. u Areni Zagreb, kad će se najveća dvorana u Hrvatskoj ispuniti ljubavlju i romantikom. Ne propustite svoja mjesta osigurati na Eventim.hr ili Eventim prodajnim mjestima.