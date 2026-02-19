Njeno ime sinonim je za ljetne hitove, a tko je zapravo djevojka koja je osvojila globalnu glazbenu scenu?

Od klubova na Ibizi do radijskih etera diljem svijeta ime Inna godinama je sinonim za ljetne hitove, no iza blještavila pozornice krije se priča o djevojci iz Rumunjske koja je upornošću i talentom osvojila globalnu glazbenu scenu.

Kad se spomene ime Inna, većini će na pamet pasti ljetni hitovi poput ''Hot'', ''Sun Is Up'', ''Amazing'' ili ''Cola Song''. Njezini refreni godinama su nezaobilazni na radijskim postajama, festivalima i party playlistama diljem Europe i Latinske Amerike.

No, tko je zapravo žena iza umjetničkog imena koje je osvojilo svijet?

Inna je rođena kao Elena Alexandra Apostoleanu 16. listopada 1986. godine u rumunjskom gradu Mangaliji, a odrasla je u obližnjem turističkom mjestu Neptun na obali Crnog mora. Glazbeni talent nije došao slučajno – majka joj je bila plesačica i pjevačica, a obitelj joj je od malih nogu pružala podršku u razvoju umjetničkih ambicija.

Prije svjetske slave studirala je političke znanosti, no glazba je ipak prevagnula. Proboj se dogodio 2008. godine s pjesmom ''Hot'', koja je vrlo brzo postala europski klupski fenomen. Uslijedili su hitovi koji su je učvrstili kao jednu od najuspješnijih rumunjskih izvođačica svih vremena.

Iako je poznata po energičnim nastupima i provokativnom imidžu, Inna privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti. Godinama je bila u vezi s menadžerom Lucianom Ștefanom, no ta je veza završila 2013. godine.

Od 2020. godine u vezi je s rumunjskim reperom Deliricom (pravim imenom Dragoș Gărdescu). Par je svoju vezu u početku držao diskretnom, a početkom 2023. godine otkriveno je da su se i zaručili. Detalje o vjenčanju zasad nisu podijelili s javnošću.

Inna je tijekom karijere često putovala i živjela na različitim adresama, no posebno je vezana uz Bukurešt, gdje je jedno vrijeme živjela s majkom i bakom. Posljednjih godina često boravi i u Barceloni, gradu koji joj, kako je istaknula u intervjuima, pruža kreativnu inspiraciju i mir izvan estradne užurbanosti.

Osim glazbe, Inna je poznata po podršci humanitarnim kampanjama, osobito onima usmjerenima protiv obiteljskog nasilja te za zaštitu prava djece i LGBT zajednice. Govori nekoliko jezika, uključujući engleski i španjolski, što joj je pomoglo da izgradi snažnu međunarodnu karijeru.

Unatoč svjetskoj slavi, milijunima pregleda i rasprodanim nastupima, Inna je kroz godine zadržala imidž prizemljene i obiteljski orijentirane osobe.

Inna je do danas ostvarila i suradnje s brojnim svjetskim reperima i pjevačima, a jedan od novijih poznatijih hitova je ''Up'' sa Seanom Paulom.

