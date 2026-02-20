Kako Cindy Crawford sa 60 izgleda isto kao u zlatnim danima? Godinama je vjerna istim ritualima

Iako je napunila 60 godina, Cindy Crawford izgleda gotovo isto kao prije, a njezinoj mladolikosti svi se dive.

Jedna od najslavnijih žena svijeta mode proslavila je veliki jubilej – Cindy Crawford napunila je 60 godina. I dok mnogi ne mogu vjerovati koliko mladoliko izgleda, slavni supermodel tvrdi da iza njezina izgleda ne stoji čarolija, već disciplina i dugogodišnja rutina.

Nakon više od tri desetljeća karijere, bezbroj naslovnica i modnih pista, Cindy je usavršila rituale koji joj pomažu da se osjeća, i izgleda, najbolje moguće, piše Daily Mail.

Cindy Crawford Foto: Profimedia

Slavna manekenka, koja se krajem 80-ih vinula među najveće modne ikone, danas izgleda gotovo jednako kao u vrijeme kada je osvajala svijet zajedno s Lindom Evangelistom i Naomi Campbell. Majka dvoje djece, Kaije i Presleyja, i dalje plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Cindy Crawford Foto: Profimedia

No u čemu je njezina tajna?

Cindy Crawford Foto: Profimedia

Cindy zasluge pripisuje kombinaciji njege kože, suhog četkanja, povremenog posta i redovitog vježbanja. Prije više od 20 godina pokrenula je liniju za njegu kože Meaningful Beauty s francuskim liječnikom Jean-Louisom Sebaghom.

Cindy Crawford - 3 Foto: Afp

Cindy Crawford - 2 Foto: Afp

U razgovoru za People istaknula je kako su joj upravo ti proizvodi pomogli održati svježinu kože.

''Kad se dobro osjećate u vlastitoj koži i imate samopouzdanja, držite glavu malo više – i to je ono što ljudi zapravo vide'', rekla je za People, dodajući da je ključni sastojak linije ekstrakt dinje Charentais.

Ne odvaja se ni od hidratantne kreme sa zaštitnim faktorom iz svoje kolekcije.

''Savršeno se stapa s kožom, pa je odlična i ispod šminke'', objasnila je.

Cindy Crawford - 4 Foto: Afp

Jedna od njezinih omiljenih metoda protiv starenja je i redoviti boravak u kućnoj sauni, a nerijetko dijeli fotografije nakon intenzivnih treninga. U prošlosti je otkrila kako joj je omiljena rutina 20 minuta kardija, potom vježbe s utezima tri puta tjedno, uz dodatnih 30 do 60 minuta čučnjeva, iskoraka i vježbi za ruke.

Ipak, naglašava da mladolikost ne dolazi samo iz teretane. Gostujući 2024. godine u podcastu ''The Skinny Confidential'', Cindy je otvoreno govorila o važnosti mentalnog zdravlja.

Cindy Crawford Foto: Profimedia

''Mislim da je dio zdravlja mentalno zdravlje, a dio mentalnog zdravlja je osjećaj da brinete o sebi i da se dobro osjećate u vlastitoj koži. Mislim da mi žene, kad se dobro osjećamo, imamo puno više samopouzdanja i puno više toga za ponuditi. Javljamo se, volontiramo, ne skrivamo se u sjeni'', objasnila je tada.

Otkrila je i kako prakticira povremeni post.

''Kad sam kod kuće, prakticiram povremeni post pa obično ne doručkujem prije 10 sati, a često treniram prije doručka'', dodala je.

Cindy Crawford - 1 Foto: Afp

Njezin doručak često je smoothie od kokosova mlijeka, banane, špinata, mente, kolagena, proteinskog praha, lana i konopljinih sjemenki. Za ručak bira proteine uz salatu te izbjegava gluten poput tjestenine i kruha, dok večeru ponovno bazira na proteinima i povrću.

Otkrila je i detalje svoje jutarnje rutine.

''Čistim jezik, zatim svako jutro radim suho četkanje tijela – to je prvo što napravim. Zatim radim vlastitu malu limfnu drenažu s uljem, potom masažu lica, a onda svako jutro izađem van, uđem u jacuzzi i hodam po travi kako bih se ''uzemljila'', objasnila je.

Nakon 60 godina života i tri desetljeća karijere, Cindy Crawford i dalje ostaje simbol bezvremenske elegancije – ali i dokaz da su dosljednost i briga o sebi njezina prava formula mladolikosti.

Njezina kći, koja grad svoj put u svijetu modelinga, preslika je slavne mame, a više o tome pisali smo OVDJE.

Kaia Gerber, Cindy Crawford Foto: Afp

