Koga ljubi mladi Dinamov dragulj? Oženio je lijepu plavušu, s kojom ima sina!

Fran Topić sve se više nameće u Dinamu, a izvan terena živi svoju najljepšu ljubavnu priču.

Dinamo je u četvrtak navečer odmjerio snage s belgijskim Genkom. Iako je utakmica završila porazom Modrih, jedno se ime sve češće ističe u napetim minutama susreta – Fran Topić.

Mladi Dinamov dragulj sve više privlači pozornost navijača i stručnjaka, a dok gradi ozbiljnu profesionalnu karijeru, razlog za osmijeh ima i izvan nogometnih terena. Taj 21-godišnjak već je izgradio stabilan obiteljski život, koji pažljivo čuva podalje od očiju javnosti.

Fran Topić Foto: Goran Mehkek / CROPIX

O svojoj privatnosti ne govori često, no s vremena na vrijeme ipak podijeli poneki trenutak sreće na društvenim mrežama. Prošle godine, u siječnju, izrekao je sudbonosno ''da'' svojoj odabranici Chiari, s kojom je vezu okrunio brakom u intimnoj atmosferi.

Lijepa plavuša svoj profil na Instagramu drži zaključanim, no u kratkom opisu stoji ''Vet'', što upućuje na to da se bavi veterinom.

Fran Topić Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Par zajedno ima i sinčića, koji je već sada najvažnija osoba u njihovu životu. Iako detalje obiteljskog života drže daleko od reflektora, na nekoliko fotografija na Instagramu može se vidjeti koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Fran Topić Foto: Damir Krajac / CROPIX

Upravo ti rijetki kadrovi otkrivaju jednu nježniju stranu mladog nogometaša, koji uz sportske uspjehe gradi i svoju najvažniju životnu ulogu – onu supruga i oca.

