Koja žestoka rutina stoji iza brutalne figure ove ljepotice u šestom desetljeću?

Kelly Ripa i u 56. godini plijeni pažnju isklesanom figurom, a iza svega stoji dugogodišnja disciplina.

Američka glumica i televizijska voditeljica Kelly Ripa i sa 55 godina može se pohvaliti zavidnom figurom. Zvijezda popularnog talk showa ''Live with Mark and Kelly'', koji vodi zajedno sa suprugom Markom Consuelosom, godinama privlači pažnju svojim izgledom.

Na jutarnjim televizijskim pojavljivanjima, crvenim tepisima i tijekom odmora na plaži Ripa često pokazuje svoju besprijekornu formu, a obožavatelji ne prestaju hvaliti njezine isklesane ruke i ravan trbuh. Mnogi se pitaju u čemu je njezina tajna, a odgovor je - dosljednost.

Kelly Ripa Foto: Profimedia

Prema riječima njezine trenerice Anne Kaiser, s kojom surađuje više od 14 godina, televizijska zvijezda trenira šest dana u tjednu po 45 minuta, bez obzira na to gdje se nalazi.

''Čak i kad putuje, odradit će trening virtualno ako treba. Ona odvoji 45 minuta i to je njezino vrijeme'', objasnila je za Hello.

Kelly Ripa Foto: Profimedia

Kaiser je opisala njezine treninge kao intervalne, s naglaskom na snagu.

''Zatim dodajem elemente kardija, plesa i eksplozivnosti kako bih podigla intenzitet i učinila trening snage učinkovitijim'', objasnila je.

Trenerica je dodala kako Ripa nikada ne otkazuje treninge te da joj za nju vježbanje vrijeme koje posvećuje sebi.

''Tako je već 14 godina. Čak i ako nije spavala, ona se pojavi. Ako je iscrpljena, svejedno dođe, a onda odlučimo što i kako ćemo taj dan raditi'', dodala je.

Prema riječima trenerice, Ripa se pridržava i zdrave prehrane. Iako ne voli proteine, svjesna je koliko su važni za oporavak i održavanje mišića. Dan započinje tostom s avokadom i sjemenkama konoplje ili smoothiejem, a tijekom dana jede puno voća i povrća. Kaiser je rekla da Ripa u garderobi drži orašaste plodove i sjemenke kao međuobrok koji je ''lako zgrabiti''. Ostali međuobroci uključuju jogurt i chia sjemenke.

Za ručak često jede salatu s povrćem i mahunarkama, a večera se sastoji od proteina i povrća kuhanog na pari.

Pogledaji ovo Celebrity Seve posvetila sinu emotivan video koji je otkrio njihove dosad neviđene zajedničke trenutke!

''Voli deserte, posebno kada je na odmoru, ali većinom se hrani vrlo zdravo. To joj je važno'', rekla je trenerica.

Kelly Ripa Foto: Profimedia

Sve ove navike pokazuju da iza njezina izgleda ne stoje brza rješenja, već dugogodišnja disciplina i predanost. Kelly Ripa već godinama dokazuje da su kretanje, uravnotežena prehrana i dosljednost temelj dobrog osjećaja – ali i zavidne linije. U svijetu u kojem se često traže prečaci, njezin pristup ostaje jednostavan: svakodnevni rad na sebi i briga o tijelu kao prioritet. A sudeći prema rezultatima, upravo joj se takva filozofija itekako isplatila.

