Bivša kraljevska snaha u teškom je stanju? Novi dokumenti potpuno su je uzdrmali

Nakon uhićenja bivšeg suprug, Sarah Ferguson navodno je u teškom psihičkom stanju, suočena s narušenim ugledom, financijskom neizvjesnošću i sve većim pritiskom zbog svojih veza s Jeffreyjem Epsteinom.

Nakon dramatičnog uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora u Sandringhamu, pozornost javnosti sve se više usmjerava na njegovu bivšu suprugu Sarah Ferguson.

Prema navodima izvora bliskih obitelji, bivša vojvotkinja od Yorka nalazi se u lošem stanju te se bori s mentalnim zdravljem.

"Razgovarao sam s nekim njezinim prijateljima. Zvuči kao da je u lošem stanju. Govori ljudima da jako pati s mentalnim zdravljem i misli da su svi protiv nje, ali u isto vrijeme je odlučna izaći u javnost i ponovno početi zarađivati novac. Ne vidim kako će to učiniti", ispričao je izvor za Daily Mail, dodavši da je pod velikim pritiskom otkako su u javnost ponovno isplivale informacije o njezinim vezama s Jeffreyjem Epsteinom.

Iako su se pojavile spekulacije da bi Fergie mogla unovčiti situaciju objavom knjige u kojoj bi iznijela sve detalje o odnosima svoje obitelji s Epsteinom, navodno je tu ideju odbacila. No izvori ističu da bi, unatoč tome, mogla biti prisiljena tu priču ispričati policiji ako istraga to bude zahtijevala.

Iako bi najviše voljela vratiti se u Ujedinjeno Kraljevstvo, pogotovo kako bi bila bliže unucima, ostanak u UAE-u je trenutno najsigurnija opcija kako bi ponovno počela zarađivati.

Podsjetimo, najnoviji dokumenti iz Epsteinovog slučaja otkrili su da je Epstein navodno tajno financijski pomagao Ferguson čak 15 godina, počevši od 1996., godine kada se razvela od Andrewa. E-mailovi sugeriraju da je njegova potpora bila znatno veća od 15.000 funti koje je javno priznala da je primila.

Dodatnu buru izazvale su informacije da je ostala u kontaktu s Epsteinom i nakon njegove zatvorske kazne te da su ona i njezine kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, ručale s njim samo nekoliko dana nakon njegova izlaska iz zatvora.

Andrew je proveo 11 sati u policijskom pritvoru na svoj 66. rođendan, nakon racije u njegovu domu Wood Farm. Istraga se odnosi na navode da je tijekom rada kao britanski trgovinski izaslanik prosljeđivao osjetljive informacije Epsteinu.

Kralj Charles III. poručio je da zakon mora učiniti svoje te izrazio punu podršku policiji, dok se u kraljevskim krugovima govori o neviđenoj krizi za monarhiju.

Dok Andrew čeka daljnji razvoj događaja, Sarah Ferguson suočava se s vlastitim izazovima – narušenim ugledom, financijskom neizvjesnošću i sve većim pritiskom javnosti. Hoće li se povući u tišinu ili pokušati obnoviti karijeru, tek ostaje za vidjeti.

