Kraljevsku obitelj potresa jedna od najvećih kriza u posljednjih nekoliko stoljeća

Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti povezanom s Jeffreyjem Epsteinom, čime je izazvana ozbiljna kriza u britanskoj monarhiji.

Britansku monarhiju potresla je vijest o uhićenju Andrewa Mountbatten-Windsora, bivšeg vojvode od Yorka, koje je u četvrtak odjeknulo svijetom i izazvalo jednu od najvećih kriza za kraljevsku obitelj u posljednjih nekoliko stoljeća.

Andrew je uhićen na svoj 66. rođendan na imanju Sandringham u Norfolku pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti. Policija je na imanje stigla u ranim jutarnjim satima u koordiniranoj akciji s više neoznačenih vozila, a paralelno je pokrenuta i pretraga njegove bivše rezidencije Royal Lodge u sklopu Windsor Great Parka.

Galerija 30 30 30 30 30

Andrew Mountbatten-Windsor, kraljica Elizabeta II, kralj Charles III Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor - 9 Foto: Profimedia

Nakon cjelodnevnog ispitivanja pušten je na slobodu uz nastavak istrage, no još nije službeno optužen. Optužba za zlouporabu javne dužnosti rijetko se primjenjuje, ali se smatra ozbiljnim kaznenim djelom, koje može rezultirati suđenjem pred porotom i potencijalnom kaznom doživotnog zatvora.

Kralj Charles oglasio se istoga dana neuobičajeno osobnom i povijesnom izjavom, u kojoj je brata oslovio punim imenom – Andrew Mountbatten-Windsor – te poručio: "Zakon mora učiniti svoje."

Andrew Mountbatten Windsor i kralj Charles Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Preminula zvijezda serije ''Uvod u anatomiju'', izgubila je bitku s teškom bolešću

Izrazio je najdublju zabrinutost zbog situacije te obećao punu i bezrezervnu podršku i suradnju s policijskom istragom. Značajno je da ni Buckinghamska palača ni sam kralj navodno nisu bili unaprijed obaviješteni o uhićenju, što se tumači kao jasna poruka da nitko nije iznad zakona.

Istraga se, prema dostupnim informacijama, odnosi na navode da je Andrew, dok je između 2001. i 2011. obavljao dužnost britanskog posebnog predstavnika za trgovinu i industriju, navodno prosljeđivao osjetljive i potencijalno povjerljive dokumente Jeffreyju Epsteinu, osuđenom seksualnom prijestupniku.

Novi val pritiska uslijedio je nakon objave milijuna stranica dokumenata u sklopu američke istrage protiv Epsteina, a u kojima se, prema medijskim izvješćima, spominje i Andrewova komunikacija.

Princ Andrew Foto: Afp

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Afp

Princ Andrew Foto: Profimedia

Kralj se posljednjih godina pokušavao distancirati od brata oduzevši mu preostale titule i povukavši ga iz javnih dužnosti, no aktualna istraga odnosi se na razdoblje dok je još aktivno obavljao kraljevske funkcije.

Stručnjaci smatraju da je to bez presedana u modernoj povijesti monarhije te upozoravaju da bi istraga mogla potrajati mjesecima. U proces bi mogli biti uključeni i sadašnji ili bivši kraljevski dužnosnici, a kao mogući svjedoci spominju se i Andrewova bivša supruga Sarah Ferguson te njihove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie.

Princ Andrew i kraljica Elizabeta II. (Foto: AFP) Foto: afp

Princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Uhićenje je izazvalo reakcije i izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je vrlo tužan zbog situacije te da je to loše za kraljevsku obitelj.

Dok istraga traje, britanska javnost i svjetski mediji s velikim zanimanjem prate razvoj događaja, koji bi mogli imati dalekosežne posljedice za ugled i stabilnost britanske monarhije.

Nekadašnji miljenik pušten je u četvrtak uvečer nakon 11 sati u pritvoru, o čemu više čitajte na DNEVNIK.hr-u (OVDJE).

Poveznica Epsteina s njezinim roditeljima mogla bi opravdati zašto je princeza Beatrice živjela na visokoj nozi dugi niz godina. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Čak 58 godina ljubavi: ''Zaljubila sam se kao kokoš i odlučila da se nikad neću rastati''

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Ljudi ne vjeruju da ima 75 godina: U čemu je tajna mladolikog izgleda ove glumice?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od čega je bolovao Dr. McSteamy? Nemilosrdna bolest bez lijeka ugasila je njegov život

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nevjerojatna priča s Olimpijskih igara: Invaliditet za nju nikada nije bio prepreka