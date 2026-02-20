Preminula zvijezda serije ''Uvod u anatomiju'', izgubio je bitku s teškom bolešću

Manje od godinu dana nakon što je javno progovorio o teškoj dijagnozi, jedna od omiljenih televizijskih zvijezda izgubila je bitku s bolešću koja je postupno mijenjala njegov život. Hrabrost i otvorenost Erica Danea ostavile su snažan dojam na javnost.

Američki glumac Eric Dane, najpoznatiji po ulozi karizmatičnog dr. Marka Sloana, Dr. McSteamyja u seriji Uvod u anatomiju (Grey’s Anatomy), preminuo je s 53 godine, manje od godinu dana nakon što je javno objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), piše Daily Mail.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj u izjavi za magazin People.

''Teška srca dijelimo vijest da je Eric preminuo u četvrtak poslijepodne nakon hrabre borbe s ALS-om. Posljednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, svojom predanom suprugom i kćerima Billie i Georgijom, koje su bile središte njegova svijeta'', stoji u priopćenju.

Obitelj je istaknula i da je tijekom borbe s bolešću postao snažan zagovornik podizanja svijesti o ALS-u te poticao istraživanja, želeći pomoći drugima koji prolaze istu bitku.

Dane je iza sebe ostavio suprugu Rebeccu Gayheart i dvije kćeri, Billie Beatrice (15) i Georgiju Geraldine (13).

Teška dijagnoza i javna borba

Glumac je dijagnozu ALS-a objavio u travnju prošle godine. Riječ je o progresivnoj bolesti živčanog sustava koja zahvaća živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini, uzrokujući postupni gubitak kontrole nad mišićima i paralizu.

U lipnju je u intervjuu za ABC News otkrio da je već izgubio funkciju desne ruke i šake te izrazio strah da bi uskoro mogao ostati bez pokretljivosti i lijeve ruke. Do rujna se već kretao u invalidskim kolicima.

Prisjetio se i prvih simptoma, kada je primijetio slabost u ruci, misleći da je riječ o umoru. Nakon niza pregleda kod specijalista i neurologa, konačno mu je postavljena dijagnoza.

''Nikada neću zaboraviti ta tri slova'', rekao je tada.

Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

Unatoč pogoršanju zdravstvenog stanja, Dane je ostao aktivan u javnosti i podržavao organizaciju I AM ALS, potičući ljude na donacije i istraživanja.

Od sportaša do zvijezde Hollywooda

Eric Dane rođen je 9. studenoga 1972. u San Franciscu. U mladosti se bavio sportom, no nakon sudjelovanja u školskoj predstavi razvio je strast prema glumi. Preselio se u Los Angeles s vrlo malo novca i započeo glumačku karijeru, koja je u početku bila obilježena manjim televizijskim ulogama.

Proboj se dogodio 2005. godine kada se pojavio u Uvodu u anatomiju kao dr. Mark Sloan. Lik je postao iznimno popularan, a Dane je ubrzo promoviran u stalnu postavu serije. U medicinskoj drami zadržao se do osme sezone, uz povremene povratke.

Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

Kasnije je otvoreno govorio o borbi s ovisnošću tijekom snimanja serije te priznao da je dio tog razdoblja proveo na rehabilitaciji.

Posljednjih godina publika ga je gledala u HBO-ovoj seriji Euphoria, gdje je tumačio Cala Jacobsa, oca lika kojeg glumi Jacob Elordi. Pojavljivao se i u filmovima poput Marley & Me, Burlesque, Valentine’s Day te u novijim projektima poput Bad Boys: Ride or Die.

Obitelj i posljednje godine

Dane i Rebecca Gayheart vjenčali su se 2004. godine. Iako je 2018. pokrenut razvod, par je kasnije odustao od njega te su ostali zajedno do njegove smrti. Gayheart je nakon dijagnoze priznala koliko je obitelj bila pogođena bolešću te istaknula da su kćeri uz stručnu pomoć pokušavale pronaći snagu u teškom razdoblju.

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Eric Dane ostat će zapamćen kao talentirani glumac, ali i kao čovjek koji je svoju tešku dijagnozu pretvorio u borbu za podizanje svijesti o bolesti koja još uvijek nema lijeka.

