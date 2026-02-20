Čak 58 godina ljubavi: ''Zaljubila sam se kao kokoš i odlučila da se nikad neću rastati''

Njihova ljubavna priča trajala je desetljećima – tiho, dostojanstveno i snažno. Zajedno su gradili uspješne karijere, dijelili izazove i pobjede oslanjajući se jedno na drugo i onda kada je bilo najteže. Tijekom svih godina ostali su jedno drugomu najveća podrška i sigurna luka.

Hrvatska je ostala bez još jednog velikog imena – u 84. godini preminuo je Ivan Fattorini, istaknuti dječji kirurg i dugogodišnji ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj. Osim po profesionalnom doprinosu, javnost ga pamti i kao životnog suputnika poznate televizijske voditeljice Željke Fattorini, s kojom je prošle godine obilježio 58 godina braka.

Željka se za Ivana, kojega su svi od milja zvali Dedek, udala u zagrebačkoj crkvi sv. Marka 1967. godine, a već su tada zbog svojih zahtjevnih poslova znali da su pred njima brojni izazovi – koji im nisu mogli ništa.

Ivan Fattorini, Željka Fattorini Foto: Livio Andrijic / CROPIX

''U startu sam, zbog tradicionalnog odgoja te zbog tog što sam se zaljubila kao kokoš, odlučila nikada se ne rastati. Prije starta smo dugo hodali i već nam je bilo jasno da neće biti lako. On kirurg, ravnatelj Dječje bolnice, zaljubljenik u sport, čovjek sa spremnim kovčegom. Ja s nemogućim radnim vremenom, bez pravila, rasporeda i planiranja'', ispričala je 80-godišnja Željka jednom prilikom za Novi list.

Ivan Fattorini, Željka Fattorini Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Iz njihove ljubavi rodilo se i ono najljepše – kći Iva i sin Renzo, koji su slijedili stope oca i izgradili karijere u medicini. U odgoju djece par je imao i veliku pomoć.

''Da bih ostvarila pravu obitelj, da bi djeca imala sve što trebaju i zaslužuju, u tome naumu mi je uvelike pomogla baka Dossy – moja svekrva, koja je živjela s nama naš život. Uvijek je bila spremna pomoći osmijehom, savjetom, žlicom'', dodala je Fattorini svojedobno.

Ivan Fattorini, Željka Fattorini Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Korčula, otok Ivanovih predaka, imala je posebno mjesto u njihovim srcima. Ondje su provodili ljeta, okupljali obitelj i stvarali uspomene. Upravo ondje su nakon pola stoljeća zajedničkog života ponovno pokazali svoju ljubav. Naime, u crkvi sv. Marka u Korčuli obnovili su bračne zavjete pred svojim najbližima razmijenivši isto blagoslovljeno prstenje koje su nosili i na vjenčanju prije 50 godina.

Ivan Fattorini, Željka Fattorini Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''Nakon šest desetljeća zajedničkog života s Dedekom, podvlačim crtu i pri punoj pameti (još uvijek) kažem da se lako rastati, ali umjetnost je održati brak. Nije lagano, ali je lijepo zajedno ostarjeti i njegovati ljubav'', zaključila je za spomenuti portal.

