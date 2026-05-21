Iznenadna smrt Denisa iz Večernje škole shrvala je javnost, ostavio je neizbrisiv trag

Mladen Horvat, legendarni Denis iz kultne ''Večernje škole'', ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj televizijskoj sceni, a njegov humor, spontane replike i prepoznatljiva karizma i danas žive među generacijama gledatelja koji su uz njega odrasli.

Mladen Horvat ostat će upamćen kao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske komedije.

Generacije gledatelja pamte ga kao Denisa iz kultne ''Večernje škole'', lika koji je svojim britkim humorom, spontanom dosjetljivošću i neponovljivim replikama obilježio jednu eru hrvatske televizije. Iako je mnogima djelovao kao čovjek koji je rođen za pozornicu, Horvat je iza sebe imao puno više od televizijskih skečeva i improvizacije koja ga je proslavila.

Rođen 1960. godine, Mladen Horvat godinama je gradio svoj humoristični izričaj kroz razne projekte, no najveću popularnost stekao je krajem devedesetih kada se pridružio ekipi ''Večernje škole'' Željka Pervana. Upravo je uloga Denisa Krokanića postala njegov zaštitni znak. U emisiji koja se temeljila na improvizaciji i spontanom humoru, Horvat je briljirao kao učenik koji uvijek ima spreman komentar, provokaciju ili potpuno neočekivanu reakciju.

Publika ga je obožavala jer je djelovao prirodno i iskreno, bez glumačke prenaglašenosti. Njegove rasprave s Pervanom, kao i legendarni verbalni okršaji s ostatkom ekipe, danas su dio televizijske nostalgije mnogih gledatelja.

Iako ga većina pamti upravo po toj ulozi, Horvat je sudjelovao i u drugim projektima sa Željkom Pervanom, poput ''Pervanovog dnevnika'', ''Kolumnističkog manifesta'' i ''Kolumnističkog dnevnika''. Kasnije se pojavio i u humorističnoj seriji ''Naknadno'', gdje je ponovno pokazao svoj prepoznatljivi stil komedije.

No, Mladen Horvat nije živio samo za televiziju. Bio je veliki zaljubljenik u glazbu. Svirao je gitaru, radio kao DJ i nastupao s tamburaškim sastavom, a prijatelji su ga opisivali kao osobu koja je jednako uživala u druženjima i glazbi kao i u humoru koji ga je proslavio.

U svibnju 2025. godine Hrvatsku je pogodila vijest o njegovoj smrti. Mladen Horvat preminuo je u 65. godini života nakon moždanog udara. Odlazak čovjeka koji je mnogima obilježio djetinjstvo i mladost izazvao je veliku tugu među kolegama i publikom.

Iza njega je ostala televizijska ostavština koja se i danas prepričava.

