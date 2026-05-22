Generacije ju pamte iz kultnog filma 90-ih, a sada je iznenadila priznanjem o privatnom životu

Godinama je bila jedno od zaštitnih lica filmova devedesetih, a sada je prvi put otvoreno progovorila o dijelu privatnog života koji je dugo držala podalje od javnosti.

Thora Birch, glumica koju publika najviše pamti kao malu Dani iz kultnog filma ''Hocus Pocus'', posljednjih je dana ponovno privukla pažnju javnosti — ovaj put zbog vrlo osobnog priznanja.

Naime, na proslavi 35. obljetnice gej bara ''The Abbey'' u zapadnom Hollywoodu prvi je put javno rekla da je biseksualka.

''Kao djevojka iz ovog kraja, uvijek sam ovdje da pokažem podršku zajednici koja je oblikovala velik dio mene i mog identiteta, uključujući i to da sam biseksualna osoba'', rekla je za Us Weekly.

Iako je godinama prisutna u Hollywoodu, Birch je o privatnom životu rijetko govorila javno. Zato je njezina izjava izazvala veliku pozornost, osobito jer je od 2018. u braku s filmskim producentom Michaelom Bentonom Adlerom.

Inače, Thora Birch rođena je 1982. u Los Angelesu, a pred kamerama se pojavila još kao dijete. Već početkom 90-ih postala je jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda zahvaljujući filmovima koji su obilježili generaciju milenijalaca.

Mnogi je i danas najviše povezuju s ulogom Dani Dennison u filmu Hocus Pocus iz 1993., gdje je glumila uz Sarah Jessicu Parker, Bette Midler i Kathy Najimy. Film tada nije bio golemi kino-hit, ali je s godinama postao pravi kultni klasik koji se redovito gleda za ''Noć vještica''.

Nakon toga uslijedile su zapažene uloge u filmovima ''Now and Then'', ''American Beauty'' i ''Ghost World''. Posebno joj je film ''American Beauty'' donio priznanje kritike, jer je tada pokazala da može uspješno prijeći iz dječjih u ozbiljnije i kompleksnije uloge.

Za razliku od brojnih dječjih zvijezda iz 90-ih, Birch nikada nije bila dio velikih skandala niti je gradila karijeru na privatnom životu. Upravo zato mnogi je smatraju jednom od najzanimljivijih i najpodcjenjenijih glumica svoje generacije.

Danas 44-godišnja glumica i dalje povremeno glumi, producira projekte i rado se vraća naslovima koji su obilježili njezinu karijeru i odrastanje čitave jedne generacije.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

