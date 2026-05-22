Drama na koncertu Rickyja Martina u Crnoj Gori: Ljudi se razbježali s trga nakon incidenta

Spektakularnim koncertom Rickyja Martina, pred desecima tisuća ljudi na Trgu neovisnosti, Crna Gora sinoć je obilježila 20. obljetnicu obnove svoje neovisnosti, no nastup nije prošao bez incidenta.

Podgorica je sinoć bila regionalni glazbeni epicentar, a povod je bio velik – proslava 20. obljetnice obnove neovisnosti Crne Gore. Vrhunac večeri bio je spektakularni koncert svjetske glazbene zvijezde Rickyja Martina, koji je na podgorički Trg neovisnosti privukao desetke tisuća posjetitelja.

Kako prenose crnogorski mediji, građani su ispunili središnji gradski trg kako bi uživo pratili nastup portorikanske zvijezde, dok su atmosferu prije glavnog događaja dodatno podigli domaći izvođači. Svečanost je pjesmom ''Nova zora'' otvorila Tamara Živković, a publiku su potom zagrijali Milena Vučić i Nenad Knežević Knez.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Iščekivanje je kulminiralo trenutkom kada je Ricky Martin izašao na pozornicu, dočekan ovacijama i gromoglasnim pljeskom publike. Nastup je otvorio legendarnim hitom ''Maria'', a već na samom početku izveo je i pjesme ''She Bangs'' te ''Private Emotion'', čime je rasplesao tisuće okupljenih od prvog takta.

No atmosfera je nakratko narušena kada je tijekom koncerta bačen suzavac, zbog čega je nastup privremeno prekinut. Ipak, nakon brze reakcije nadležnih službi koncert je ubrzo nastavljen bez većih problema. Snimke incidenta brzo su se proširile društvenim mrežama.

Unatoč kratkom incidentu slavlje u Podgorici nastavilo se duboko u noć, a publika je zajedno s Rickyjem Martinom pjevala i plesala uz njegove najveće hitove.

Foto: Profimedia

