Koga ljubi pjevač koji ima hit s Thompsonom? U braku je s udovicom našeg pokojnog nogometaša

Antonio Maričević posljednjih je godina postao jedno od prepoznatljivijih imena domaće glazbene scene, a interes javnosti često privlači i njegov privatni život. Posebnu pažnju izaziva njegova ljubavna priča sa Senkom Turinom.

Član glazbenog sastava Hrvatske ruže Antonio Maričević navodno bi uskoro mogao krenuti u solokarijeru. Popularni pjevač posljednjih je godina stekao veliku popularnost upravo u nastupima sa sastavom, a sada se sve glasnije šuška o njegovu novom glazbenom poglavlju.

Mnoge je pritom ponovno zainteresirao i glazbenikov privatni život, posebno pitanje tko je njegova supruga.

Antonio Maričević i Thompson Foto: Damir Krajac / CROPIX

Galerija 5 5 5 5 5

Pogledaji ovo Celebrity Objava o Luki Modriću na hit-stranici dobila poseban štih zbog fenomena iz Vinkovaca

Antonio uživa u obiteljskoj idili sa Senkom Turinom.

Senka je javnosti poznata i po iznimno teškom životnom razdoblju kroz koje je prošla nakon tragične smrti supruga, poznatog nogometnog vratara Ivana Turine, koji je preminuo 2013. godine i iza sebe ostavio troje djece. Nakon bolnog razdoblja danas je ponovno pronašla sreću i mir u obiteljskom životu.

Antonio Maričević - 5 Foto: Instagram

Antonio Maričević - 2 Foto: Instagram

Ljubav između Senke i Antonija počela je sasvim neočekivano - upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a kako je Maričević jednom priznao, zaljubio se u nju na prvi pogled. Nakon nekog vremena veze par se vjenčao u svibnju 2021. godine, a ubrzo su njihovoj već širokoj obitelji dodali i zajedničku kćerkicu Chiaru.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je nestala jedna od omiljenih domaćih glumica? Publika je i danas pamti po kultnim serijama

Par se rijetko zajedno pojavljuje u javnosti, no imali smo ih priliku vidjeti početkom godine na dodjeli glazbene nagrade Cesarica, gdje su zajedno privukli veliku pažnju.

Antonio Maričević i Senka Turina - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kamere snimile princa Williama u suzama, ovakvo izdanje rijetko javno pokazuje

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Svaki korak Heidi Klum bio je prava modna akrobacija zbog visokog proreza

Pogledaji ovo Celebrity Savršen osmijeh Eve Longorije zasjenili su opaki dekolte i besprijekorna silueta