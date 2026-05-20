Taksist nakon vožnje Severini poslao privatnu poruku, ona sve objavila

Severina je nakon jednog zagrebačkog eventa dobila neočekivanu poruku od taksista koji ju je vozio, a njegov kratki i pristojni komentar brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama.

Regionalna glazbena zvijezda Severina s pratiteljima je podijelila simpatičnu poruku koju je dobila nakon jednog događanja u Zagrebu.

Naime, pjevačici se nakon vožnje javio taksist koji ju je vozio s jednog eventa održanog ovih dana u hrvatskoj metropoli. U poruci joj je kratko i pristojno napisao:

''Pozdrav, bilo mi je drago večeras biti vaš vozač taksija. Lp''

Podsjetimo, Severina je posljednjih dana bila među uzvanicima nekoliko zagrebačkih događanja, a svojim upečatljivim izdanjem ponovno je privukla pažnju fotografa i publike.

Na događanju je stala pred kamere IN magazina i ekskluzivno progovorila o majčinstvu, životnim olujama i snazi kojom godinama inspirira regiju.

''Što bi se reklo, pamtim samo sretne dane. Tako da, nekako, svih ovih godina, nakon nekih stvari koje su se događale, koje nisu bile lijepe, stvarno pokušavam protumačiti život. Znate, kad vam život da ovoliko puno sreće, dobijete i ovoliko tuge, sve mora biti recipročno i u balansu. Tako sam ja ustvari sretna zato što imam jako puno sreće'', zaključila je Severina.

