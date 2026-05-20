Harry je iznenadio Meghan neobičnim poklonom za godišnjicu, ona otkrila značenje

Meghan Markle na Instagramu je pokazala kako su ona i princ Harry proslavili osmu godišnjicu braka.

Meghan Markle povodom osme godišnjice braka s princem Harryjem ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je na Instagramu podijelila emotivne i dosad neviđene trenutke iz njihova privatnog života, ali i s kraljevskog vjenčanja koje je 2018. godine pratilo gotovo dvije milijarde ljudi diljem svijeta.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je video u kojem joj Harry u njihovoj kuhinji donosi tortu od limuna i bazge te pjeva "happy anniversary", dok se u pozadini čuju njihova djeca Archie i Lilibet kako uzbuđeno navijaju i viču da ugase svjećice.

Meghan shared a beautiful glimpse into her & Prince Harry’s wedding anniversary celebrations today, including a sweet kiss over a "Lemon elderflower cake" a perfect nod to their 2018 wedding cake. From matching penguin onesies to sweet handmade cards from the kids (& singing!)🥂 https://t.co/f7ofECBWHc pic.twitter.com/CrQmHF6SYb — Rebecca 🤎 (@rebecca_sussex) May 19, 2026

Posebnu pažnju privukao je i Harryjev poklon – kip dva pingvina zagrljena jedno uz drugo, kao simbol njihove ljubavne priče.

"Bili smo pingvini jer smo zajedno cijeli život", rekla je Meghan kroz smijeh, prisjećajući se njihove zaručničke zabave na kojoj su nosili kostime pingvina.

Osim privatnih trenutaka, Meghan je objavila i niz dosad neviđenih fotografija s kraljevskog vjenčanja održanog 19. svibnja 2018. u kapeli svetog Juraja u dvorcu Windsor. Na fotografijama se mogu vidjeti intimni trenuci prvog plesa, poljupci na večernjem prijemu u Frogmore Houseu te prizori iza kulisa službenog fotografiranja.

Ipak, mnogi su odmah primijetili kako na fotografijama gotovo da nema članova kraljevske obitelji. Osim kratkog kadra kralja Charlesa, koji je Meghan dopratio do oltara nakon što njezin otac Thomas Markle nije mogao prisustvovati ceremoniji zbog zdravstvenih problema, princ William, Kate Middleton i ostali članovi obitelji nisu prikazani.

Njihovo vjenčanje i danas se smatra jednim od najgledanijih kraljevskih događaja modernog doba, no iza glamurozne slike skrivale su se i brojne kontroverze. Tjednima prije ceremonije britanski mediji pisali su o napetostima između Meghan i Kate oko haljina djeveruša, posebno princeze Charlotte. Koliko je bilo napeto, otkriveno je kasnije kada su mediji pisali da se buduća britanska kraljica rasplakala.

Problemi su nastali i zbog Meghanina oca Thomasa Marklea, koji je nekoliko tjedana prije vjenčanja doživio srčani udar, a dodatni skandal izazvale su paparazzo fotografije koje je navodno sam organizirao. Zbog svega je Meghan zamolila tadašnjeg princa Charlesa da je dopratio do oltara.

Mediji su godinama pisali i o drugim detaljima iza kulisa – od navodnog sukoba oko tijare koju je Meghan željela nositi, pa sve do njezina zahtjeva da se kapela svetog Juraja prije dolaska gostiju osvježi posebnim difuzorima mirisa jer joj je smetao ustajali miris stare građevine.

Unatoč svim kontroverzama, Harry i Meghan danas pokušavaju graditi mirniji život u Kaliforniji, gdje žive s djecom, daleko od kraljevskih dužnosti koje su napustili 2020. godine.

A sudeći po posljednjim objavama, čini se da je Meghan upravo povodom godišnjice željela podsjetiti javnost na ljubavnu stranu njihove priče, umjesto na godine sukoba i skandala koji su pratili njihov odlazak iz kraljevske obitelji.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.