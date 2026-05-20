Majin Šime pohvalio se iscrpljujućim pothvatom za koji je dobio i nagradu!

Od trenutka kada je položio vozački ispit za kategoriju A Šime Elez ne skriva koliko uživa u svijetu motociklizma, a sada je svoju strast prema vožnji spojio i s humanitarnim ciljem.

Šime Elez ponovno je pokazao svoju strast prema motociklima, ali i veliko srce.

27-godišnji Splićanin otkrio je kako se pridružio humanitarnoj motociklističkoj akciji ''Bradata vožnja Extreme'', čiji je cilj prikupiti čak 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu namijenjenog onkološkim bolesnicima.

Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Veliki pothvat uključivao je vožnju dugu 1000 kilometara u samo jednom danu, a Šime i ekipa uspješno su izvršili izazov. Prema certifikatu koji je podijelio na društvenim mrežama, odvozili su čak 1050 kilometara u 11 sati vožnje.

Šime Elez na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Jučer oko 14 sati Šime se javio pratiteljima na Instagramu te otkrio da je na pola puta, odnosno nedaleko od Samobora, gdje je već imao iza sebe impresivnih 500 kilometara. Nekoliko sati kasnije uslijedila je nova objava i potvrda da je izazov uspješno priveden kraju.

''Kiša nas je uhvatila samo pet puta, ali uspješno smo odvozili 1000 kilometara. Ne, 1050 kilometara u 11 sati vožnje. Svi smo živi i zdravi stigli nazad u Split'', poručio je Šime uz fotografije s vožnje i uručenja certifikata.

Šime Elez na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Šime je tek u srpnju 2025. godine položio vozački ispit kategorije A, nakon čega je započela njegova prava motociklistička avantura. Ljubav prema vožnji na dva kotača brzo je prerasla u ozbiljan hobi pa je tijekom ljeta obišao brojne dijelove Hrvatske i susjednih zemalja.

Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Ipak, ova avantura bila je posebna upravo zbog humanitarnog karaktera i višeg cilja koji stoji iza svakog prijeđenog kilometra.

Gdje je za to vrijeme bila njegova partnerica i naša poznata pjevačica Maja Šuput, pogledajte OVDJE.

Galerija 16 16 16 16 16

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Bivši Mister Hrvatske prošao je pakao ovisnosti, a danas vodi svoj biznis u rodnom gradu

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Ma je li moguće? Zvijezda kultnog filma ima 70 godina, a izgleda isto kao na početku karijere