Gdje je danas sin jedinac Mire Furlan? Prije smrti ostavila mu je potresno pismo

Nakon smrti jedne od najvećih glumačkih diva s ovih prostora Mire Furlan njezin sin Marko Lav Gajić odlučio je život graditi daleko od reflektora, čuvajući uspomenu na majku kroz njezine posljednje zapisane riječi.

Nakon smrti legendarne hrvatske glumice Mire Furlan njezin sin Marko Lav Gajić nastavio je graditi život daleko od reflektora i medijske pažnje, baš onako kako je njegova obitelj oduvijek željela.

Danas živi u Los Angelesu, gdje uspješno gradi karijeru u IT sektoru, dok uspomenu na svoju majku čuva kroz njezinu postumno objavljenu knjigu i dirljivo pismo koje mu je ostavila.

Mira Furlan

Mira Furlan preminula je u 66. godini života u svom domu u Los Angelesu, okružena najbližima, nakon komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila. Iza sebe je ostavila supruga, poznatog redatelja Gorana Gajića, i sina Marka Lava Gajića, koji je majčinu smrt teško podnio.

Mira Furlan

Mnogi koji su imali priliku vidjeti Marka ističu kako neodoljivo podsjeća na svoju majku, i fizičkim izgledom i karakterom. Ipak, za razliku od slavnih roditelja, Marko nikada nije pokazivao interes za javni život ni svijet glume.

Nakon završene srednje škole odlučio je krenuti potpuno drugačijim putem te je upisao IT studij. Danas uspješno radi u tehnološkom sektoru i svoj život vodi daleko od medija, u obiteljskom domu koji su njegovi roditelji kupili prije mnogo godina u Los Angelesu.

Posebno emotivan trag ostavila je knjiga Mire Furlan koju je nakon njezine smrti objavio njezin suprug Goran Gajić. U autobiografskom djelu koje broji čak 640 stranica nalazi se i potresno pismo upućeno upravo Marku Lavu.

Mira Furlan

U jednom dijelu knjige glumica se pita piše li svoje životno djelo upravo za sina, kako bi jednog dana mogao bolje razumjeti svijet iz kojeg dolaze njegovi roditelji, ali i teret koji je nosila tijekom cijelog života. Dio pisma pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, Mira je objavila i autobiografiju u kojoj je otvoreno govorila o seksualnom zlostavljanju. Više pročitajte OVDJE.

