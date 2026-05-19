Kako izgleda prsten Ronaldove Georgine vrijedan pet milijuna dolara?

Georgina Rodríguez u Cannesu je ukrala svu pažnju golemim zaručničkim prstenom koji joj je poklonio Cristiano Ronaldo, a čija se vrijednost procjenjuje na čak pet milijuna dolara.

Georgina Rodríguez ponovno je ukrala svu pažnju na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu, no ovoga puta glavna zvijezda nije bila njezina glamurozna haljina, već impresivni zaručnički prsten koji joj je poklonio Cristiano Ronaldo.

Partnerica portugalske nogometne zvijezde pojavila se na gala premijeri filma "Fjord" i odmah izazvala lavinu reakcija zbog luksuznog nakita čija se vrijednost procjenjuje na milijune dolara.

Iako je Georgina za ovu priliku odabrala elegantnu ljubičastu haljinu bez naramenica i raskošnu Chopardovu ogrlicu sa smaragdima i dijamantima, najveću pažnju fotografa privukao je golemi dijamantni prsten na njezinoj lijevoj ruci. Stručnjaci procjenjuju kako bi vrijednost prstena mogla dosezati čak pet milijuna dolara, što ga svrstava među najskuplje zaručničke prstene slavnih osoba.

Georgina prsten nosi još od kolovoza 2025. godine, kada su ona i Cristiano Ronaldo službeno potvrdili zaruke nakon gotovo desetljeća veze. Iako par dugo nije javno govorio o vjenčanju, obožavatelji već mjesecima nagađaju kada bi jedno od najpoznatijih sportskih i celebrity vjenčanja moglo biti održano.

Masivni dijamant brzo je postao jedna od glavnih tema društvenih mreža i modnih portala, a brojni korisnici komentirali su kako prsten izgleda kao iz filma. Posebnu pažnju privukla je njegova veličina i centralni kamen koji dominira cijelim dizajnom.

Georgina i Cristiano zajedno su od 2016. godine, a njihova ljubavna priča često puni naslovnice svjetskih medija. Par zajedno odgaja djecu i posljednjih godina živi između Saudijske Arabije i Europe, otkako je Ronaldo potpisao za Al-Nassr.

Iako su oboje navikli na luksuz i glamur, Georginin najnoviji izlazak u Cannesu još je jednom pokazao da svaki njihov javni nastup automatski postaje globalna tema. A sudeći po reakcijama, čini se da je upravo njezin zaručnički prsten ove godine zasjenio čak i filmske premijere na Azurnoj obali.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.