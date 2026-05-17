Članica srpskog žirija uputila ispriku lelekicama: ''Od mene ste dobile velik broj bodova, žao mi je''

Nakon što je srpski stručni žiri grupi Lelek dodijelio nula bodova, uslijedile su burne reakcije publike, a sada se cijeloj situaciji obratila i jedna od članica žirija, pjevačica Jelena Tomašević.

Odluka srpskog stručnog žirija da hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, grupi Lelek, ne dodijeli nijedan bod izazvala je brojne reakcije diljem regije. Posebno je pažnju privukla činjenica da je hrvatski žiri srpskom bendu Lavina dodijelio maksimalnih 12 bodova.

Nakon lavine komentara na društvenim mrežama oglasila se i pjevačica Jelena Tomašević, koja je bila članica srpskog žirija. U objavi se obratila članicama grupe Lelek i Zorji Pajić, jednoj od autorica pjesme ''Andromeda''.

"Draga Zorja i drage cure iz grupe Lelek, čestitam vam na sjajnom nastupu. Od mene ste sinoć dobile velik broj bodova. Žao mi je što se to nije vidjelo u konačnom zbroju glasova žirija", napisala je Tomašević.

Pjevačica je potom podsjetila i na vlastito iskustvo s Eurosongom.

"Nemojte dopustiti da vam bodovi budu glavni dojam s natjecanja. Ja sam 2005. godine za pjesmu Jutro dobila nulu od žirija. Znam kako se osjećate. Šaljem vam veliki zagrljaj", dodala je.

Objava Jelene Tomašević izazvala je brojne reakcije podrške, a mnogi su njezinu poruku protumačili kao svojevrsnu ispriku zbog konačnog ishoda glasanja srpskog žirija.

Prije Jelene oglasila se i predstavnica srpskog žirija Aleksandra Kovač.

