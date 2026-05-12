Srpska pjevačica pozvala sve da glasaju za naše Lelekice na Eurosongu, znate li zašto?

Srpska pjevačica i kantautorica Zorja javno je podržala hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupu Lelek, čiju pjesmu ''Andromeda'' i sama autorski potpisuje.

Srpska pjevačica Zorja na Instagramu je pozvala pratitelje da podrže hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupu Lelek i njihovu pjesmu Andromeda u prvom polufinalu.

"Glasajte 3. Moje cure, moja Andromeda", napisala je Zorja.

A povezanost Zorje Pajić s hrvatskim predstavnicama nije slučajna.

Naime, upravo je ona jedna od autorica glazbe za pjesmu ''Andromeda'', koju je skladala zajedno sa suprugom Lazarom Pajićem i Filipom Lackovićem, dok tekst potpisuje Tomislav Roso.

Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX

Lelek - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zanosna sportska novinarka koju su povezivali s Mbappeom? Prati je pet milijuna ljudi!

Suradnja sa sastavom Lelek traje već neko vrijeme. Zorja je ranije sudjelovala na njihovoj pjesmi ''Tane'', na kojoj je otpjevala prateće vokale, a sada je javno pokazala podršku hrvatskim predstavnicama uoči njihovog nastupa na Eurosongu.

Galerija 15 15 15 15 15

Tko je Zorja čitajte OVDJE.

Sve o drugom polufinalu čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je razlog zbog čega je Cristiano Ronaldo izgubio milijune u jednom danu!

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pobjednica MasterChefa iznenadila pratitelje novim talentom: "Ja koja radim sve..."

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Nevjerojatna priča pobjednice Eurosonga: Razljutila je Rusiju, proživjela progon i prijetnje