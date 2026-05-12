Ovo je razlog zbog čega je Cristiano Ronaldo izgubio milijune u jednom danu!

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi posljednjih su dana ostali bez milijuna pratitelja na Instagramu zbog velike čistke botova i lažnih profila.

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi i dalje drže vrh Instagrama po broju pratitelja, no posljednjih dana obojica su ostali bez milijuna followera zbog velike čistke lažnih profila na toj društvenoj mreži.

Instagram je u samo nekoliko sati uklonio velik broj botova i neaktivnih računa, što je pogodilo brojne slavne osobe i influencere.

Među njima su se našli i Ronaldo, Messi, Neymar, Dwayne "The Rock" Johnson, Logan Paul i Ryan Reynolds.

Pogledaji ovo inMagazin Sati do nastupa života: Lelekice ekskluzivno pred kamerama IN magazina

Najveći pad navodno je doživio upravo Ronaldo, koji je izgubio čak 18 milijuna pratitelja. Messi i The Rock ostali su bez oko pet milijuna, dok je Neymar izgubio četiri milijuna followera.

Cristiano Ronaldo Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

Portugalac je i dalje najpraćenija osoba na Instagramu s više od 660 milijuna pratitelja, a njegov profil donosi mu ogromnu zaradu kroz sponzorstva i brend suradnje.

Pogledaji ovo Celebrity Jeleni Rozgi ispunio se veliki san, sama je objavila lijepe novosti!

Prema ranijim procjenama CNN-a, Ronaldo za jednu objavu može zaraditi čak 2,57 milijuna funti.

Instagram se zasad nije službeno oglasio o velikoj čistki koja je pogodila i Donalda Trumpa, papu Franju, Justina Biebera i Kylie Jenner.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fani Stipković objavom o sinu i majčinstvu izazvala lavinu emocija: "Tek sad shvaćam..."

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Hoće li Lelek u finale? Strani portali hvale hrvatske predstavnice!

Pogledaji ovo Celebrity Javljamo se uživo s Eurosonga: Naše predstavnice otkrile su što ih plaši pred nastup!