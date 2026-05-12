Ovo je razlog zbog čega je Cristiano Ronaldo izgubio milijune u jednom danu!

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi posljednjih su dana ostali bez milijuna pratitelja na Instagramu zbog velike čistke botova i lažnih profila.
Cristiano Ronaldo i Lionel Messi i dalje drže vrh Instagrama po broju pratitelja, no posljednjih dana obojica su ostali bez milijuna followera zbog velike čistke lažnih profila na toj društvenoj mreži.3 vijesti o kojima se priča holivudski par Njegova veza sa Srbinom punila je medijske stupce, no sada je utjehu pronašao u zgodnom Španjolcu "samo da znaš..." Pjevačica koja je Jakovu Jozinoviću napisala najveći hit zapjevala s njim u Areni: "Ovo ću pamtiti zauvijek!" ''Mnogi misle...'' Nenad Tatarinov progovorio o predrasudama s kojima se susreće nakon životnog zaokreta
Instagram je u samo nekoliko sati uklonio velik broj botova i neaktivnih računa, što je pogodilo brojne slavne osobe i influencere.
Među njima su se našli i Ronaldo, Messi, Neymar, Dwayne "The Rock" Johnson, Logan Paul i Ryan Reynolds.
Pogledaji ovo inMagazin Sati do nastupa života: Lelekice ekskluzivno pred kamerama IN magazina
Najveći pad navodno je doživio upravo Ronaldo, koji je izgubio čak 18 milijuna pratitelja. Messi i The Rock ostali su bez oko pet milijuna, dok je Neymar izgubio četiri milijuna followera.
Cristiano Ronaldo Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram
Portugalac je i dalje najpraćenija osoba na Instagramu s više od 660 milijuna pratitelja, a njegov profil donosi mu ogromnu zaradu kroz sponzorstva i brend suradnje.
Pogledaji ovo Celebrity Jeleni Rozgi ispunio se veliki san, sama je objavila lijepe novosti!
Prema ranijim procjenama CNN-a, Ronaldo za jednu objavu može zaraditi čak 2,57 milijuna funti.
Instagram se zasad nije službeno oglasio o velikoj čistki koja je pogodila i Donalda Trumpa, papu Franju, Justina Biebera i Kylie Jenner.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fani Stipković objavom o sinu i majčinstvu izazvala lavinu emocija: "Tek sad shvaćam..."
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Hoće li Lelek u finale? Strani portali hvale hrvatske predstavnice!
Pogledaji ovo Celebrity Javljamo se uživo s Eurosonga: Naše predstavnice otkrile su što ih plaši pred nastup!