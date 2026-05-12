Glumica u 45. godini rodila treće dijete: Ljubav s 15 godina mlađim partnerom preokrenula joj je život

Britanska glumica Sienna Miller ponovno je postala majka. Zvijezda filmova "Alfie", "American Sniper" i serije "Anatomy of a Scandal" dobila je drugo dijete sa svojim partnerom, 15 godina mlađim modelom i glumcem Olijem Greenom.

Sretnu vijest 44-godišnja glumica potvrdila je tijekom intervjua za E! News dok promovira svoj novi film "Jack Ryan: Ghost War".

"Dogodilo se. Imam majušnu bebu pokraj sebe. Čini mi se da je sastavljanje rečenica trenutno malo izazovno… Jako malo spavam, ali ludo sam zaljubljena u svoju bebu", rekla je Sienna.

Glumica i 29-godišnji Oli Green već imaju dvogodišnju kćer, a Sienna iz veze s bivšim zaručnikom Tomom Sturridgeom ima i 13-godišnju kćer Marlowe.

Sienna je trudnoću otkrila krajem prošle godine na dodjeli nagrade Fashion Awards u Londonu, gdje je na plavom tepihu pokazala trudnički trbuh u upečatljivom modnom izdanju. Zanimljivo, nije joj prvi put da trudnoću otkriva upravo na glamuroznim modnim događanjima – i 2023. godine trudnički je trbuh pokazala na Vogue World Showu u Londonu.

O vezi s mlađim partnerom ranije je otvoreno govorila za Harper’s Bazaar, priznajući kako nije planirala završiti u vezi s mlađim muškarcem.

"Nisam očekivala da ću to shvatiti ozbiljno, a onda sam se vrlo brzo zaljubila. Nisam bila u fazonu: 'Imat ću mlađeg dečka.' Više je bilo: 'Dovraga! Zašto si mlad? To je tako iritantno'", iskreno je priznala glumica.

Dodala je i kako vjeruje da mlađa generacija muškaraca danas ima drugačiji odnos prema ženama te da među njima vidi više ravnopravnosti i poštovanja.

Sienna i Oli zajedno su od 2021. godine, a njihov odnos od početka je privlačio pažnju javnosti zbog 15 godina razlike. Unatoč tome, glumica je više puta istaknula kako joj razlika u godinama ne predstavlja problem te da smatra kako društvo i dalje nepotrebno osuđuje veze starijih žena i mlađih muškaraca.

Iako posljednjih godina vodi mirniji život daleko od holivudskog kaosa koji je obilježio njezine ranije veze i privatni život, Sienna je ostala jedna od najpraćenijih britanskih glumica.

