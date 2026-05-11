Tanja Savić najavila posebnu gošću na spektaklu u Areni i otkrila: "Željela bih postati majka po treći put"

Tanja Savić priprema se za veliki koncert u Areni Zagreb 23. svibnja, kojim će obilježiti 20 godina karijere i otpjevati svoje najveće hitove.

Jedna od najomiljenijih pjevačica na ovim prostorima, Tanja Savić, odbrojava dane do svog najvećeg koncerta u Hrvatskoj. Arenu Zagreb pretvorit će 23. svibnja u tvrđavu od ljubavi i izvesti hitove koji su obilježili generacije.

"Pripremam se i psihički i fizički. Nemam tremu, što nije baš tipično za mene, ali znam da je zagrebačka publika posebna. Volim svoju publiku i cijenim je, osjećam njihovu posebnu ljubav. Puno mi znači kad vidim da sam izazvala emociju kod publike. Prepuštam se trenutku na sceni - kad mi se plače, ja zaplačem. Imam jedan poklon od fanova iz Zagreba, poklonili su mi ga za doček 2025. Čuvam ga kraj svog noćnog ormarića. Napisali su da me vole i poželjeli mi sve najljepše", rekla je tijekom gostovanja u showu Extra Dan kod Dorine Duplančić na Extra FM-u.

Otkrila je i koja će joj se velika regionalna zvijezda pridružiti na pozornici.

"Moja je želja da imam tri gosta, vidjet ćemo hoće li se ostvariti. Mogu otkriti jednog - ona je bila moj najveći uzor kad sam bila mala, a to je Dragana Mirković. Velika mi se želja ostvaruje i posebno mi je drago što će ona biti uz mene te večeri", priznaje Tanja.

Koncertom će obilježiti 20 godina karijere koja je iznjedrila niz hitova, među kojima su "Tako mlada", "Zlatnik", "Švaler" i brojni drugi.

"Uvijek sam bila puna empatije i osjećaja. Tata me jednom pitao, dok sam bila na natjecanju, što bih napravila s novcem, a ja sam mu rekla da bih baki kupila lijekove. Uvijek sam voljela dijeliti s drugima", iskreno će.

Priželjkuje da u Arenu Zagreb dođu i njezini sinovi Maksim i Đorđe.

"Sličnosti imaju i jedan i drugi. Đorđe je karakterom više poput mene. Ako naumi da nešto mora biti po njegovu, ići će glavom kroz zid. To sam ja. Prepoznajem sebe u njemu u tim godinama. Žao mi je što su mi roditelji ponekad uskraćivali da budem ono što jesam, zato ja njemu to ne uskraćujem. Kad mi kaže 'neću', poštujem to. Poštujem njegovo 'ja' i njegov stav. Maksim voli galaksiju i istraživati zvjezdano nebo. Sada je malo prestao s tim, iako mu je soba i dalje takva. I u njemu vidim sebe, najviše po smirenosti", ispričala je Tanja i otkrila:

"Željela bih postati majka po treći put. To već dugo priželjkujem, ali takve se stvari dogode kad je suđeno. Baš bih to voljela."

Prisjetila se i dana kada je po prvi put čula svoj glas na radiju.

"To je bilo prije 22 godine. Snimila sam prvu pjesmu 'Za moje dobro', koju je napisala Marina Tucaković. Vozila sam se autobusom za Beograd, imala sam 19 godina. Na radiju je bila moja pjesma kao hit dana, a ja sam bila zamaskirana, imala sam kapu i naočale. Bila sam toliko sretna, ali mi je bilo žao što to nisam mogla podijeliti s nekim jer sam bila maskirana da nitko ne vidi da sam to ja. Srce mi je htjelo iskočiti iz prsa", poručila je.

