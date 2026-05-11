Objavljen je duet Marka Tolje i Olivera Dragojevića, poslušajte kako zvuči!

Marko Tolja objavio je duet s Oliverom Dragojevićem "Ti si moja ljubav", pjesmu koja je nastala godinama nakon Oliverove smrti.

"Nevjerojatno je kako te život ponekad iznenadi. Ogromna je privilegija i sreća što sam u samim počecima svoje karijere imao prilike upoznati svog najvećeg idola Olivera. Nikada nisam ni pomišljao da ću nakon toga nebrojno puta pjevati s njime i postati blizak. Valjda je u meni vidio mladog pjevača koji mu je blizak po senzibilitetu i vječno ću mu biti zahvalan na svakoj prilici. U planu je bilo i snimanje dueta, čekali smo 'onu pravu pjesmu' da je skupa snimimo. Ali eto, sudbina nas je u tome spriječila. Uvijek sam si govorio: Ma dobro, nije važno. Imaš puno lijepih zajedničkih nastupa i to je najljepše sjećanje. I onda te nakon toliko godina život opet demantira i pošalje ti pjesmu Vinka Barčota na kojoj je nasnimljen Oliverov glas. I tu se rodi ideja o duetu", istaknuo je Marko Tolja.

Uz Vinka Barčota koji potpisuje glazbu i tekst, za aranžman i produkciju pjesme zaslužan je Ante Gelo.

"Dugo sam se pitao da li da to uopće radimo?! Ipak, Ante Gelo i ja smo odlučili probati. Da to bude još jedna naša posveta Oliveru i svemu što smo zajedno prošli. Napravio je prekrasan novi aranžman, snimili sve i dali Oliverovoj obitelji na slušanje. Na moju veliku radost, oni su to iz sveg srca prihvatili jer su znali koliko smo se Oliver i ja voljeli. Još uvijek sam u nevjerici da se ovaj duet dogodio i velike zahvale idu svima uključenima u ovaj projekt a ponajviše naravno njemu - Oliveru koji me, da nije ni znao, naučio sve što danas znam o pjevanju", nadodao je Marko.

Režija spota povjerena je Romanu Nikoliću, višestruko nagrađivanom kazališnom redatelju, koji je emocijom dočarao više segmenata ljubavi, nedostajanja i čežnje kroz tri životne generacije.

Spot donosi i posebnu glumačku dimenziju, zahvaljujući impresivnoj glumačkoj plejadi koju čine Helena Buljan, Dušan Gojić, Frano Mašković, Anita Matić Delić, Mirej Stanić, Mare Šimić, Dorian Vicić.

