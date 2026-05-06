Kumovi predstavili "Barabu", pjesmu koja će vas osvojiti već na prvo slušanje!

Kumovi su objavili novi singl "Baraba", koji je već u prvom tjednu ušao na HR Top 100 listu, a prati ga i videospot.

Kumovi, poznatiji i kao #kumovidobrezabave, objavili su novi singl "Baraba" koji je sada dobio i videospot.

Pjesma je već u prvom tjednu emitiranja ušla na HR top 100 listu najemitiranijih radijskih singlova u Hrvatskoj zahvaljujući radiofoničnom zvuku, pozitivnoj energiji i plesnom ritmu.

Iza pjesme stoje renomirani autori - glazbu potpisuje Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro.

Spot je realizirala kuća Recording Media, a režiju, scenarij, kameru i montažu potpisuje Nikola Bosilj.

Kumovi su na sceni više od 10 godina, tijekom kojih su za Croatia Records objavili dva albuma, "Najbolje tek dolazi" i "Isti je grad". Bend se može pohvaliti višemilijunskim pregledima spotova i velikim hitovima, a u dosadašnjoj karijeri surađivali su s brojnim istaknutim glazbenicima, među kojima su Željko Bebek, Denis Dumančić, Lidija Bačić Lille i Ivan Zak.

