Nevjerojatan interes srušio očekivanja: Dino Merlin dodao sedmi koncert na Koševu!

Poslije dva rasprodana koncerta, Dino Merlin najavio je sedmi koncert na sarajevskom stadionu Koševo za 2. kolovoza.

Nakon dva rasprodana koncerta koja su već obilježila sezonu pred nama, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo ovog ljeta - u nedjelju, 2. kolovoza.

Prvi koncert, zakazan za 31. srpnja, rasprodan je u samo jednom danu, a ulaznice za drugi termin, 1. kolovoza, nestale su za svega 12 sati.

Više od 500.000 posjeta ticketing platformama, milijuni pregleda i nepregledni redovi širom Sarajeva pokazali su da publika želi biti dio ovog trenutka.

Svaki Merlinov koncert na Koševu obilježio je jednu eru, a ovog ljeta ta priča dobiva svoje najveće poglavlje - prvi put u povijesti, tri uzastopne noći na najvećem stadionu u BiH, kao potvrda jedinstvene veze između umjetnika i publike koja traje desetljećima.

Grad, publika i glazba tih će dana disati kao jedno. Produkcija koja se priprema već se smatra najkompleksnijom do sada, vizualno i scensko iskustvo na razini svjetskih turneja, a publika iz cijele regije već planira dolazak u Sarajevo.

Treće Merlinovo Koševo ovog ljeta nova je prilika za sve koji nisu uspjeli doći do ulaznica da postanu dio događaja koji se ne ponavlja. Prodaja ulaznica za koncert 2. kolovoza online već je krenula putem Entrio.hr.

