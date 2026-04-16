Kids from the sky uoči koncerta u Boogaloou predstavljaju "Deluziju"!

Pop duo kids from the sky, nakon najave dosad najvećeg samostalnog koncerta karijere u zagrebačkom klubu Boogaloo 23. svibnja, predstavlja novi singl “Deluzija”.

Novi singl ''Deluzija'' donosi svjež i moderan pop zvuk koji se nameće kao iskorak na domaćoj glazbenoj sceni, uz 'catchy' melodiju i produkciju koja dodatno širi njihov već prepoznatljiv autorski potpis.

" 'Deluzija' je stilski teritorij na kojem se do sada i nismo pretjerano kretali, ali već kod same inicijalne ideje sviđalo nam se kakav feeling je izazvala u nama, pa smo odlučili da nas žanrovske granice neće zaustaviti od kreiranja nečega što nam se jako sviđa.", o pjesmi su ispričali Teo i Robin.

Pjesmu prati i estetski upečatljiv i dinamičan video iza kojeg stoje Anja Papa i Luka Vidović (pocket palma).

Novi singl dolazi u posebno uzbudljivom trenutku za bend. Nakon dosad najuspješnije godine u karijeri, kids from the sky pripremaju veliki samostalni koncert koji će se održati 23. svibnja u zagrebačkom klubu Boogaloo.

''Boogaloo je za nas još jedna stepenica više. Prije par godina stajali smo u publici i razmišljali kako bi bilo lijepo jednog dana tamo imati solo koncert, a s obzirom na to da nam se to upravo i događa, mislimo da ni ne moramo reći koliko smo uzbuđeni'', poručuju Teo i Robin.

Prošla godina donijela je niz važnih trenutaka za kidse. Album „Tamni valovi“ označio je veliku prekretnicu, a pjesme „Lanterna“ i „Onaj osjećaj“ našle su se i na soundtracku popularne serije "Sram". Bend je paralelno s objavom albuma održao niz koncerata diljem Hrvatske među kojima su i rasprodani koncerti u zagrebačkom klubu Vintage Industrial Baru te nastup kao predgrupa Baby Lasagni u Boćarskom domu. Početkom ove godine održali su i prvi samostalni koncert u Beogradu, čime su dodatno proširili svoju publiku u regiji.

Upravo su live nastupi jedan od ključnih elemenata njihove priče jer kids from the sky publiku osvajaju nezaustavljivom energijom koja će kulminirati 23. svibnja u Boogaloou, gdje će publika imati priliku čuti pjesme poput ''Onaj osjećaj'', ''Prolazna stvar'', ''Fargo'', ''Lanterna'', ''Znamo malo'', ''Film'', ''Tamni bulevard'', ''Ulica 22'', ali i novi singl “Deluzija”.