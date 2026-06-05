Pretraži
brutalno ubojstvo

Ubijen glumac iz kultnih filmova: Jeziv poziv policiji uznemirio je istražitelje

Piše E. G., Danas @ 08:35 Celebrity komentari
James Handy - 3 James Handy - 3 Foto: YouTube Screenshot

Glumac James Handy, poznat po ulogama u filmovima "Jumanji", "Logan" i "Top Gun: Maverick", ubijen je u 82. godini nakon što je brutalno izboden u svom domu u Los Angelesu, a za njegovo ubojstvo osumnjičen je sin njegove partnerice.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Ubijen James Handy
brutalno ubojstvo
Ubijen glumac iz kultnih filmova: Jeziv poziv policiji uznemirio je istražitelje
Mrežaste hulahopke i mini kombinezon: Maja Šuput ukrala show u Rijeci
ultrakratki outfit
Kad je Maja Šuput okrenula leđa publici, imalo se što vidjeti!
Katarina Baban u bijelom bikiniju pokazala figuru na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli
izazvala lavinu komplimenata
Prizori naše glumice u bijelom bikiniju zasjenili su fotografije s novim partnerom
John Travolta otkrio kako je preživio najteže trenutke svog života
godine tuge i boli
Prvo mu je umro sin, a potom i supruga: Njegova životna priča tjera suze na oči
Zašto je Michael Jackson nosio samo jednu rukavicu?
prepoznatljiv simbol
Ovo je pravi razlog zašto je Michael Jackson nosio kultnu bijelu rukavicu!
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Ljubavna priča Igora i Stefanije Tudor
Poznati par
Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg Vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
Ralf Schumacher i Etienne Bousquet-Cassagne na medenom mjesecu
priča koja puni tabloide
Procurile fotografije s medenog mjeseca Schumachera i njegovog partnera
Novi blog bolesne Vedrane Rudan 4
''ima li neki drugi lijek?''
Vedrana Rudan u novoj kolumni nakon dugo vremena: ''Meni je pun ku*ac raka, života i laži''
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert 4
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem 4
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." 3
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Mirna Berend i Saša Ceci raspravljali o tragovima aviona na nebu 3
"Tko je plaćen da ovo ispušta?"
Mirna Berend paničnom objavom pokrenula raspravu zbog koje joj se javio čak i znanstvenik
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Na grolju Ščitarjevo pronađen pas lancem vezan za grob
Nepojmljivo
Strahota na groblju u okolici Zagreba: "Pa zar ovo nije krah čovječanstva?"
Tragedija kod Čađavice: U slijetanju automobila poginuo vozač
Užas kod Čađavice
Tragična nesreća: Vozač poginuo u slijetanju auta u kanal, cesta zatvorena za promet
PROVJERENO Internet preplavile snimke sa zagrebačkih ulica, ljudi hodaju goli i rastrojeni. Što je u pozadini? "Vrlo je tanka linija..."
priča provjerenog
Internet preplavile snimke sa zagrebačkih ulica, ljudi hodaju goli i rastrojeni. Što je u pozadini? "Vrlo je tanka linija..."
show
Ljubavna priča Igora i Stefanije Tudor
Poznati par
Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg Vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika
Martina Stjepanović Meter pokazala zgodnog supruga
napravila iznimku!
Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
zdravlje
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Piše nutricionistica
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Nova terapija protiv raka debelog crijeva šokirala liječnike: Kod 59 % pacijenata rak je potpuno nestao!
Iznenađujući rezultati ove studije
Nova terapija protiv raka debelog crijeva šokirala liječnike: Kod 59 % pacijenata rak je potpuno nestao!
Zašto ne čekati simptome? Što moderni sistematski zaista otkrivaju o vašem zdravlju?
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto ne čekati simptome? Što moderni sistematski zaista otkrivaju o vašem zdravlju?
zabava
Pronašao ogromnu zvijer ispod pločnika, a to je bio samo početak uklanjanja
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer ispod pločnika, a to je bio samo početak
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
LOL
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
"Nema luđeg naroda od nas": Objava nasmijala cijelu regiju, svi nagađaju gdje je zapravo snimljena
LOL
"Nema luđeg naroda od nas": Objava nasmijala cijelu regiju, svi nagađaju gdje je zapravo snimljena
tech
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
Zabranjena u SAD-u, no...
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
sport
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što se s utakmicom Hrvatske!
zanimljivo
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što će s utakmicom Hrvatske i Engleske!
FIFA zabranila rekvizit koji je obilježio SP prije 16 godina
Nema više
Nova zabrana FIFA-e! Ovo više nećete vidjeti ni čuti na stadionima SP-a
Madridski velikan zavijen u crno, preminula jedna od najvećih legendi kluba
Počivao u miru
Madridski velikan zavijen u crno, preminula jedna od najvećih legendi kluba
tv
Tajne prošlosti: Njihova je ljubav službena! Dobili su blagoslov
TAJNE PROŠLOSTI
Njihova je ljubav službena! Dobili su blagoslov
Nasljednik: Dramska turska serija "Nasljednik" od utorka, 9. lipnja na Novoj TV!
NASLJEDNIK
Dramska turska serija "Nasljednik" od utorka, 9. lipnja na Novoj TV!
Daleki grad: Svojim je pojavljivanjem nanio velike probleme obitelji
DALEKI GRAD
Daleki grad: Svojim je pojavljivanjem nanio velike probleme obitelji
putovanja
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Pita od limuna: Retro desert u kojem dva sloja nastaju iz – jedne smjese
Jednostavno
Pita od limuna: Retro desert u kojem dva sloja nastaju iz – jedne smjese
Netko zbog ćevapa, netko zbog drške za motiku: Evo zbog čega sve Hrvati duguju pivo
POKROVITELJ CARLSBERG CROATIA
Netko zbog ćevapa, netko zbog drške za motiku: Evo zbog čega sve Hrvati duguju pivo
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti"
Odobreno preuzimanje
Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti"
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Strateški projekt
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
lifestyle
Mama iz Šibenika u lanenom kompletu iz Zare
Baš joj lijepo stoji
Mama iz Šibenika u savršenom lanenom kompletu za ljetne dane, košulja ima šarmantni dodatak
Hana Huljić Grašo u traper haljini i štiklama
Lijepo se sredila
Hana Huljić Grašo: Dokaz da traper haljina, uz fine štikle, može biti najelegantniji odabir
Griz kocke bez pečenja: Kremasti kolač koji se priprema za samo 20 minuta
Jako fino i jednostavno
Griz kocke bez pečenja: Kremasti kolač koji se pripremi u samo 20 minuta
sve
Mama iz Šibenika u lanenom kompletu iz Zare
Baš joj lijepo stoji
Mama iz Šibenika u savršenom lanenom kompletu za ljetne dane, košulja ima šarmantni dodatak
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što se s utakmicom Hrvatske!
zanimljivo
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što će s utakmicom Hrvatske i Engleske!
FIFA zabranila rekvizit koji je obilježio SP prije 16 godina
Nema više
Nova zabrana FIFA-e! Ovo više nećete vidjeti ni čuti na stadionima SP-a
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene