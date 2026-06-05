Ubijen glumac iz kultnih filmova: Jeziv poziv policiji uznemirio je istražitelje

Glumac James Handy, poznat po ulogama u filmovima "Jumanji", "Logan" i "Top Gun: Maverick", ubijen je u 82. godini nakon što je brutalno izboden u svom domu u Los Angelesu, a za njegovo ubojstvo osumnjičen je sin njegove partnerice.

Hollywood je potresla vijest o smrti glumca Jamesa Handyja, veterana filmske i televizijske scene koji je tijekom gotovo pet desetljeća karijere ostvario više od stotinu uloga.

Glumac, kojeg publika pamti po filmovima "Jumanji", "Logan" i "Top Gun: Maverick", preminuo je nakon brutalnog napada u svom domu u Los Angelesu.

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James Handy - 3 Foto: Profimedia

Prema informacijama američkih medija, 81-godišnji Handy pronađen je s teškom ubodnom ranom u prsima u dvorištu svoje kuće u četvrti Tarzana. Hitno je prevezen u bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Policija Los Angelesa ubrzo je uhitila 44-godišnjeg Michaela Gledhilla, sina glumčeve partnerice, koji se smatra glavnim osumnjičenikom za napad.

Posebno je uznemirujuć detalj da je policija navodno zaprimila poziv od muškarca koji je izjavio: "Ja sam sin čovječji, upravo sam ubio čovjeka grijeha."

Nakon dolaska na mjesto događaja policajci su pronašli Handyja bez svijesti, dok je osumnjičenik kasnije sam prišao policiji i rekao da je upravo on osoba koju traže.

James Handy - 2 Foto: Profimedia

James Handy - 2 Foto: YouTube Screenshot

Motiv zločina zasad nije poznat, no susjedi tvrde da su tijekom noći čuli svađu između dvojice muškaraca. Pojedini svjedoci također su naveli da je osumnjičenik navodno imao problema s deluzijama.

Handy je rođen u New Yorku, a glumačku karijeru započeo je tijekom 1970-ih godina. Tijekom desetljeća postao je jedno od najprepoznatljivijih lica među holivudskim karakternim glumcima.

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Iako rijetko u glavnim ulogama, Handy je ostavio snažan trag u brojnim filmskim i televizijskim projektima. Publika ga pamti iz filma "Jumanji" iz 1995. godine, gdje je glumio istrebljivača štetočina, dok se posljednji put na velikom platnu pojavio kao barmen Jimmy u blockbusteru "Top Gun: Maverick".

James Handy - 4 Foto: YouTube Screenshot

James Handy - 6 Foto: YouTube Screenshot

Osim filmskih uspješnica, ostvario je zapažene nastupe u serijama poput "NYPD Blue", "Alias", "Profiler", "The West Wing", "Castle" i "Dosjei X".

Nakon vijesti o njegovoj smrti društvene mreže preplavile su poruke kolega i obožavatelja, a brojni obožavatelji prisjetili su se njegovih uloga, nazivajući ga jednim od najpouzdanijih karakternih glumaca svoje generacije.

"Bio je jedan od onih glumaca koje svi prepoznaju, čak i ako ne znaju njegovo ime", napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

James Handy - 5 Foto: YouTube Screenshot

Smrt Jamesa Handyja dodatno je potresla filmsku zajednicu jer dolazi niti šest mjeseci otkako su redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michelle brutalno ubijeni od strane sina uoči Božića.

Glumac iza sebe ostavlja bogatu karijeru, više od stotinu glumačkih ostvarenja i generacije gledatelja koji su ga godinama pratili na velikim i malim ekranima.

Istraga o okolnostima njegove smrti i dalje traje, dok se Hollywood oprašta od još jednog glumačkog veterana čije će lice mnogi pamtiti, čak i ako mu nisu uvijek znali ime.

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