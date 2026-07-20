Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima

Nakon tragične pogibije 23-godišnje kćeri Anastasije u prometnoj nesreći, bivša reality zvijezda Nevena Hot oglasila se emotivnom objavom koja je rastužila njezine pratitelje.

Bivša sudionica reality showa "Parovi", Nevena Hot, suočila se s nezamislivim gubitkom nakon što je u teškoj prometnoj nesreći poginula njezina 23-godišnja kći Anastasija.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u noći s petka na subotu oko 1:30 u Borči, a djevojka je preminula od zadobivenih ozljeda. Shrvana majka ubrzo se od kćeri oprostila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

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"Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao moga života. Od trenutka kada si došla na svijet, učinila si me najsretnijom osobom i pokazala mi što znači bezuvjetna ljubav. Nijedna riječ ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmijeh i ono najvrjednije što sam ikada imala. Zauvijek ćeš ostati najvažniji dio moga života", napisala je.

Nevena Hot Foto: Facebook

U nastavku objave poručila je kako će uspomenu na svoju kćer nositi sa sobom cijeli život.

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"Odlazak može razdvojiti tijela, ali nikada ljubav. Nosit ću te u svom srcu dok god dišem. Svaki moj dan bit će ispunjen uspomenama na tvoj osmijeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donijela. Nikada te neću zaboraviti. Voljet ću te beskrajno, do posljednjeg daha. Hvala ti što si bila moja kći i što si mi podarila najljepšu ljubav koju jedna majka može osjetiti. Obećavam da ću za tebe ostvariti sve želje koje si imala i ispuniti sve tvoje snove. Počivaj u miru, anđele moj. Jednoga dana ponovno ćemo se sresti."

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