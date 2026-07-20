Prija sve iznenadila objavom fotografije s kćerkicom koju je rodila prošle jeseni: "Moja djevojčica!"

Aleksandra Prijović raznježila je pratitelje fotografijom iz bazena na kojoj pozira s kćerkicom Arijom, rođenom u rujnu prošle godine.

Pjevačica Aleksandra Prijović raznježila je pratitelje novom objavom na Instagramu u kojoj je pokazala rijedak trenutak sa svojom kćerkicom Arijom.

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Djevojčica, koja je rođena u rujnu prošle godine, s mamom je uživala u bazenu, a fotografija je brzo izazvala brojne pozitivne reakcije.

Malena Arija na glavi je nosila šeširić, dok ju je Aleksandra nježno držala u naručju.

"Moja devojčica!", napisala je Aleksandra uz fotografiju.

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Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, nedavno je progovorila o odnosu sa suprugom Filipom Živojinovićem i otkrila koliko joj znači njegova podrška.

"Filip je promenio sve. Pored njega sam naučila mogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto", rekla je za srpske medije.

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Osvrnula se i na to kako uspijevaju uskladiti bračni i poslovni život.

"Za nas je sve to negde isto. Živimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici", kazala je.

Priznala je i da se ponekad ne slažu oko poslovnih odluka, no naglašava da uvijek pronađu zajedničko rješenje.

Aleksandra Prijović - 3 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 11 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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"U poslu se desi da Filip i ja imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvek isti pa se brzo dogovorimo", zaključila je.

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