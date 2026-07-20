Već se zna tko će pjevati u Dubrovniku za doček Nove godine!

Plavi orkestar nastupit će na dočeku Nove 2027. godine na dubrovačkom Stradunu, gdje će uz svoje najveće hitove zajedno s tisućama posjetitelja ispratiti staru i dočekati novu godinu.

Legendarni Plavi orkestar nastupit će na dočeku Nove 2027. godine na Stradunu, potvrđeno je nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković objavio vijest na svojim društvenim mrežama.

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Jedan od najpopularnijih bendova s ovih prostora tako će pred tisućama Dubrovčana i gostiju ispratiti 2026. te uz svoje bezvremenske hitove uvesti publiku u novu godinu.

Potvrda nastupa stigla je i od samog benda. U video poruci upućenoj publici frontmen Saša Lošić Loša pozvao je sve na zajednički doček u srcu Dubrovnika.

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"Postoje trenuci koji se pamte cijeli život. Jedan od takvih trenutaka bit će i noć kada će Dubrovnik i Plavi orkestar zajedno odbrojavati posljednje sekunde stare godine te uz pjesmu ući u novu, 2027. godinu. To za nas predstavlja veliku čast i radost. Vidimo se na Stradunu, u srcu Dubrovnika, na najljepšem dočeku. Pozdravlja vas Plavi orkestar", poručio je Loša.

Najava je u kratkom roku izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Ljubitelji benda ističu kako će hitovi poput "Suada", "Bolje biti pijan nego star", "Kaja", "Vuče" i brojni drugi biti idealna glazbena kulisa za ulazak u 2027. godinu, dok se očekuje da će Stradun i ove godine biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

Plavi orkestar Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Objavom glavnog izvođača koji će uvesti Dubrovčane u 2027., Franković je ujedno predstavio i novu viziju zimskih blagdanskih događanja u Dubrovniku. Dosadašnji Dubrovački zimski festival od ove će godine nositi novi naziv "Advent u Gradu", čime manifestacija dobiva osvježeni identitet, uz zadržavanje prepoznatljivog blagdanskog ugođaja i bogat program za sve generacije.

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Plavi orkestar - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Očekuje nas nezaboravna novogodišnja noć uz bezvremenske hitove, odličnu atmosferu i zajedničko odbrojavanje ulaska u 2027. godinu", poručio je gradonačelnik Mato Franković, najavljujući ujedno početak novog poglavlja dubrovačke adventske manifestacije.

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