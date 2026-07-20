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Već se zna tko će pjevati u Dubrovniku za doček Nove godine!

Piše I. G., Danas @ 08:34 Celebrity komentari
Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 6 Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 6 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Plavi orkestar nastupit će na dočeku Nove 2027. godine na dubrovačkom Stradunu, gdje će uz svoje najveće hitove zajedno s tisućama posjetitelja ispratiti staru i dočekati novu godinu.

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Plavi orkestar nastupit će na dočeku Nove 2027. godine na Dubrovniku
potvrđeno je!
Već se zna tko će pjevati u Dubrovniku za doček Nove godine!
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