Mama našeg hajdukovca pokazala figuru u legendarnom bikiniju: "Gori Kalifornija zbog tebe!"

Renata Lovrinčević Buljan pokazala je zavidnu figuru u bikiniju s motivom hrvatske šahovnice, a zatim iznenadila i elegantnim izdanjem koje je izazvalo brojne komplimente.

Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske i fitness trenerica, i ovog ljeta privlači pažnju objavama s Jadrana.

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Nakon što je u travnju proslavila 50. rođendan, pratitelje ponovno oduševljava besprijekornom linijom i fotografijama s odmora.

Ovoga puta pokazala je kako uživa na plaži u Ruskamenu na omiškoj rivijeri, gdje se opuštala uz more i sunce. Za kupanje je odabrala bikini s motivom hrvatske šahovnice, koji je dodatno istaknuo njezinu preplanulu figuru.

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Njezina vitka linija nije promaknula pratiteljima, koji su je u komentarima obasuli komplimentima i poručili da izgleda bolje nego ikad.

Posebnu pozornost privukla je posljednja fotografija u objavi, na kojoj je pokazala sasvim drugačije izdanje. Umjesto kupaćeg kostima, pozirala je u elegantnoj šarenoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezom, potvrdivši da jednako dobro nosi ležerne i glamurozne kombinacije.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Divan prikaz istinske prirodne ljepote i snage u lijepom ljetnom ugođaju", "Gori Kalifornija zbog tebe", "Baš si prekrasna", pisali su pratitelji.

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Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram

Renata je hrvatskoj javnosti postala poznata nakon osvajanja titule Miss Universe Hrvatske 2000. godine. Kasnije je završila Kineziološki fakultet i izgradila karijeru kao fitness trenerica i promotorica zdravog načina života. Majka je 21-godišnjeg Borne Buljana, bivšeg nogometaša Hajduka, koji danas nastupa za slovenski Bravo.

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