Nina Badrić napustila je svoj raj na Hvaru zbog jednog čovjeka, razlog je bio poseban

Zbog jednog od najvećih glazbenih spektakala godine Nina Badrić bila je spremna prijeći stotine kilometara i ustati prije zore, a put od Hvara do londonskog Wembleyja opisala je kao čistu ljubav.

Ljetni odmor Nine Badrić na Hvaru nakratko je pao u drugi plan zbog glazbenog spektakla koji nije željela propustiti.

Pjevačica je svoju hvarsku oazu zamijenila Londonom kako bi uživo pogledala koncert Brune Marsa na legendarnom stadionu Wembley.

Nina Badrić - 3 Foto: Instagram

Nina Badrić godinama je poznata kao velika zaljubljenica u otok Hvar, točnije u Jelsu, gdje posjeduje kuću koja joj služi kao savršeno ljetno utočište. Ondje svakog ljeta pronalazi mir, puni baterije za nove poslovne izazove i tradicionalno provodi vrijeme sa svojom majkom Milom, koju je nedavno s ponosom pokazala pratiteljima na društvenim mrežama.

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

No ovoga je puta nakratko napustila svoju omiljenu ljetnu destinaciju, a razlog je bio poseban. Premda su mnogi pomislili kako je riječ o poslovnoj obvezi ili možda novoj ljubavnoj priči, s obzirom na to da svoj privatni život posljednjih godina uspješno skriva od javnosti, Nina je otputovala u London kako bi prisustvovala koncertu jednog od svojih omiljenih izvođača, Bruna Marsa.

Pogledaji ovo inMagazin Donosimo priču o boksačkom prvaku Goranu Boroviću: Prošao je životne borbe puno teže od onih u ringu

Da bi iz Jelse stigla na vrijeme do stadiona Wembley, bila je potrebna prava logistička akrobacija. Pjevačica je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila kako je dan započela u ranim jutarnjim satima te kroz niz prijevoznih sredstava stigla do britanske prijestolnice.

"Bruno Mars u Londonu, na Wembleyju? Nemaš frke. Samo kreneš u 05:30 s otoka da bi ulovio katamaran, da bi ulovio avion, da bi ulovio taksi, da bi sat i pol putovao od aerodroma do smještaja, da bi se presvukao i da ideš na Wembley, dakle na jednog jedinog Brunu Marsa. Nikada neću biti mlađa nego što sam danas. To je ljubav", ispričala je Badrić u Instagram pričama tijekom putovanja.

Galerija 9 9 9 9 9

Pogledaji ovo Celebrity Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Mazala iz Smogovaca

Sav trud, čini se, itekako se isplatio. Nina je prije početka koncerta podijelila nekoliko kadrova iz Londona, a potom je svojim pratiteljima pokazala i djelić atmosfere sa spektakla na dupkom ispunjenom Wembleyju. Oduševljenje nije skrivala, a objavama je dala do znanja da je večer s Brunom Marsom za nju bila iskustvo koje se ne propušta.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Heidi Klum objavila svoju snimku u toplesu, ispred sebe je držala samo svog psa

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nives u tanga-bikiniju zapaprila maštu fanova: ''Samo prirodno...''