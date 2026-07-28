Djeca Meghan Markle desert mogu dobiti samo pod jednim uvjetom!

Vojvotkinja od Sussexa gostovala je u australskom MasterChefu i otkrila detalje obiteljskog života s princem Harryjem te odgoju njihove djece, Archieja i Lilibet.

Meghan Markle gostovala je kao posebna sutkinja u australskom izdanju kulinarskog showa MasterChef Australia, gdje je osim komentara na jela otkrila i nekoliko zanimljivih detalja iz privatnog života s princem Harryjem te njihovom djecom, princem Archiejem (7) i princezom Lilibet (5).

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Vojvotkinja od Sussexa ispričala je kako kod kuće nastoji razviti zdrave prehrambene navike svoje djece, a pritom koristi pravilo koje ih posebno motivira.

Meghan Markle - 2 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ako kažu: 'Mama, mogu li dobiti desert?', mi im odgovorimo: 'Ako ga možeš ubrati, možeš ga pojesti'", rekla je Meghan kroz smijeh.

Na to se jedna od sutkinja našalila da se čokolada ipak ne može ubrati, na što je Meghan spremno odgovorila: "Ne, čokoladu ne možeš ubrati, ali možeš ubrati lijep komad voća."

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Otkrila je i da su Archie i Lilibet odlični gurmani te da se rado uključuju u vrtlarenje u njihovom domu u Montecitu.

"Djeca su odlični gurmani, stvarno imamo sreće. Obožavaju biti u vrtu i pomagati. Mislim da je pravi luksuz imati toliko prostora i vlastite namirnice za kuhanje", rekla je.

Archie i Lilibet - 1 Foto: Instagram

Nije prvi put da Meghan govori o tome kako želi da njezina djeca razumiju vrijednost rada i novca. Ranije je otkrila da zajedno uzgajaju povrće, a višak proizvoda ponekad prodaju na lokalnoj tržnici kako bi Archie i Lilibet naučili da sve ima svoju vrijednost.

"Postoji cijena i vrijednost stvari. Važno mi je da to razumiju, iako odrastaju u privilegiranim okolnostima. Vrtlarenje ih uči strpljenju i poštovanju prema hrani", objasnila je.

Tijekom emisije Meghan je govorila i o suprugu princu Harryju te otkrila da je njegov ukus u hrani potpuno drukčiji od njezina.

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"Moj suprug, budući da je iz Velike Britanije, voli meso, krumpir i kremaste umake. Ja sam odrasla u Kaliforniji pa više volim ribu s roštilja, citruse i puno svježeg začinskog bilja. Obožavam i začinjenu hranu", rekla je.

Nakon što je kušala jedno od natjecateljskih jela, zaključila je da bi Harry u njemu posebno uživao.

"Spomenula sam da je moj suprug pravi ljubitelj mesa i krumpira. Ovo je najotmjenija verzija takvog jela i H bi ga obožavao", kazala je, koristeći nadimak kojim ga često oslovljava.

princeza Lilibet - 3 Foto: Profimedia

Harry se tijekom snimanja nakratko uključio i putem videopoziva, što je iznenadilo natjecatelje i publiku. Meghan mu je pokazala jela koja su pripremili kandidati, a princ je kroz šalu poručio da mu je žao što ih ne može kušati.

Još jedno Meghanino priznanje posebno je iznenadilo suce. Naime, otkrila je da njezina djeca bez problema jedu prokulice, povrće koje mnogi mališani izbjegavaju.

"Moja djeca jedu prokulice", rekla je, na što je jedna od sutkinja kroz smijeh odgovorila: "To je stvarno impresivno."

Na kraju je natjecateljima poručila da, unatoč pritisku, ne zaborave uživati u kuhanju.

"Volim kuhati opušteno. Zato im mogu samo reći da se zabavljaju, zadrže smisao za humor i kuhaju srcem. Hrana je način na koji pokazujem ljubav svojoj obitelji i prijateljima", zaključila je Meghan.

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