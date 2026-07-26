Na ovom skrivenom otočiću niče vila Dominika Livakovića, pogled koji će imati ostavlja bez riječi

Dok većina hrvatskih reprezentativaca ljeto provodi na luksuznim destinacijama, Dominik Livaković svoj je mir odlučio pronaći na jednom od najskrivenijih otočića hrvatske obale, gdje gradi impresivnu kamenu vilu.

Dominik Livaković odlučio je svoj privatni kutak pronaći na jednoj od najmirnijih lokacija hrvatske obale. Hrvatski reprezentativni vratar ulaže u nekretninu na otočiću Lavdari pokraj Dugog otoka, gdje nastaje vila u tradicionalnom dalmatinskom stilu.

Fotografije s gradilišta otkrivaju da je kuća već poprimila prepoznatljiv izgled. Građena je od prirodnog kamena, s plavim škurama i stolarijom koje joj daju autentičan mediteranski štih, dok se svojim izgledom savršeno uklapa u otočni krajolik. Iako su radovi još u tijeku i oko objekta su i dalje vidljive skele te građevinski materijal, već sada je jasno da će budući dom hrvatskog reprezentativca izgledati impresivno.

Vila Dominika Livakovića - 6 Foto: Pixsell/Pixsell

Vila Dominika Livakovića - 5 Foto: Pixsell/Pixsell

Vila Dominika Livakovića - 4 Foto: Pixsell/Pixsell

Vila se nalazi gotovo uz samu morsku obalu pa će njezini vlasnici uživati u pogledu na kristalno čisto more i potpunoj privatnosti. Upravo je to jedna od najvećih prednosti Lavdare, malog otočića smještenog nasuprot mjesta Sali na Dugom otoku.

Pogledaji ovo Celebrity Što je to? Mnogi su morali dvaput pogledati u vrat Baby Lasagne na posljednjem koncertu

Na tom otočiću nema mnogo kuća ni turističke vreve, zbog čega je već godinama poznat kao skriveni dragulj Jadrana. Do Lavdare se može stići isključivo brodom iz Sali, a mjesto je poznato po netaknutoj prirodi, miru i čistom moru, što ga čini idealnim izborom za one koji žele pobjeći od svakodnevne gužve i znatiželjnih pogleda.

Vila Dominika Livakovića - 3 Foto: Pixsell/Pixsell

Vila Dominika Livakovića - 2 Foto: Pixsell/Pixsell

Vila Dominika Livakovića - 1 Foto: Pixsell/Pixsell

Čini se da je upravo takav način života privukao i Livakovića, koji je poznat po tome da privatnost ljubomorno čuva. Iako je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša i standardni reprezentativni vratar, rijetko govori o svom privatnom životu ili ga dijeli na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Grdović primio Šuput u naručje pa ispričao detalj iz prošlosti: ''Majo, mislio sam da si lakša...''

Livaković je od 2022. godine u braku sa suprugom Helenom, s kojom je godinama bio u vezi prije nego što su izrekli sudbonosno "da". Danas zajedno imaju dvoje djece, sina Joakima i kćer Kaju, a obitelj se trudi živjeti što dalje od očiju javnosti.

Dominik i Helena Livaković - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ako je suditi prema fotografijama, njihov budući dom na Lavdari bit će upravo ono što su tražili – mirna otočna oaza u kojoj će moći uživati daleko od reflektora, okruženi morem, kamenom i prirodom.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Prošlo je 45 godina od velikog kraljevskog vjenčanja kojeg je pratio cijeli svijet!