Dirljiva priča nakon Merlinova koncerta: Policija pomogla trudnici stići do bolnice, rođena je djevojčica!

Dok su se deseci tisuća ljudi nakon koncerta Dine Merlina pokušavali probiti kućama, u jednoj je koloni započela utrka s vremenom. Trudnica je dobila trudove, a zahvaljujući brzoj intervenciji policije na vrijeme je stigla do rodilišta.

Treći koncert Dine Merlina na stadionu Koševo privukao je desetke tisuća posjetitelja, a nakon završetka spektakla ulice Sarajeva bile su potpuno zakrčene automobilima.

Upravo usred tog prometnog kolapsa jedna je trudnica dobila trudove, zbog čega je zatražena hitna pomoć policije. Policijski službenici odmah su izašli na teren te pod rotirkama počeli probijati put kroz nepregledne kolone kako bi vozilo što prije stiglo do Ginekološko-akušerske klinike na Jezeru, piše Avaz.ba.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Snimka njihove intervencije ubrzo se proširila društvenim mrežama, a uz video je objavljena i poruka zahvale.

Videozapis pogledajte OVDJE.

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''Hvala momci od srca. Naša policija na visini zadatka. Beba odlučila da ima najveći auditorijum prilikom dolaska pa su naši momci morali da reaguju. Sve je dobro. Bitno je da su stigli na vrijeme'', stoji u objavi.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Zahvaljujući brzoj reakciji policajaca, trudnica je na vrijeme stigla u rodilište, gdje je porod prošao bez komplikacija. Prema dostupnim informacijama, majka i novorođena djevojčica osjećaju se dobro.

Više o problemima koji su obilježili početak Merlinova koncertnog spektakla u Sarajevu pročitajte OVDJE, a što su rekli organizatori na cijelu situaciju pročitajte OVDJE.

Dino Merlin - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Pixsell

Pogledajte i kako su dronovi priredili spektakl iznad Koševa te kako je Merlin još jednom odao emotivnu počast Halidu Bešliću.

Ne propustite ni ekskluzivni razgovor s Dinom Merlinom u kojem se prisjetio teških početaka, govorio o obitelji i emocijama nakon povratka na Koševo.

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