Naša glumica brutalno iskreno o odmoru s djecom: ''Tko se nije poželio razvesti, pobjeći, napiti?''

Marijana Mikulić na Instagramu je podijelila fotografije s odmora u Širokom Brijegu te iskreno opisala kako izgleda ljetovanje s djecom.

Marijana Mikulić na Instagramu je podijelila fotografije s odmora u rodnom Širokom Brijegu, a uz njih je objavila iskren i duhovit osvrt na ljetovanje s djecom.

Galerija 25 25 25 25 25

"Tko se na odmoru s djecom nije poželio zavesti, razvesti, pobjeći, napiti... Je li uopće bio na odmoru s djecom?" napisala je na početku objave, te nasmijala brojne pratitelje koji su se prepoznali u njezinim riječima.

Na fotografijama glumica pozira na terasi uz bazen u crvenoj haljini, bez šminke i u opuštenom izdanju. Otkrila je i da je fotografije snimio njezin suprug Josip.

Pogledaji ovo Celebrity Kad se spoje more, sunce i Domenica u badiću, rezultat je prava ljetna razglednica

"Ali, evo, zadnji dan odmora, opet se volimo. Slikao me (bez šminke, frizure i filtara). Odveo me i na zalučene uštipke", napisala je te dodala da sada pomalo kreću u nove pobjede.

Podsjetimo, Marijana je ranije otvoreno govorila o izazovima majčinstva i bračnim krizama kroz koje su ona i suprug prošli. Prisjetila se i razdoblja kada je Josip zbog posla godinu dana živio u Njemačkoj.

"Ja sam bila ta koja je sve vukla i jednostavno sam u jednom trenu shvatila – pa nemam ni ja više snage vući sve, mene, tebe, djecu, kuću. Daj ono malo", priznala je.

Pogledaji ovo Celebrity Emiru Hadžihafizbegoviću stiglo je veliko priznanje, ovo je baš lijepa nagrada!

Marijana Mikulić - 3 Foto: In Magazin

"Kad je on otišao u Njemačku, baš je bilo preteško, ali nakon toga smo sjeli, skupili se, kao – je l’ idemo mi dalje ili ne idemo."

Na kraju su odlučili dati novu priliku svom odnosu.

"Ako idemo, i kako ćemo? Strategija? Idemo, dejtovi ponovno. Što ćemo? Idemo nas dvoje sami, izlasci...", ispričala je te zaključila:

Marijana Mikulić - 2 Foto: Marijana Mikulić/Instagram

"Kako smo se polomili, tako da imamo osjećaj da smo izašli jači iz svega toga."

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Borna Sosa otkrio nepoznati talent: Snimka iz crkve sve je oduševila!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora

Pogledaji ovo Celebrity Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema