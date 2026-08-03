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Naša glumica brutalno iskreno o odmoru s djecom: ''Tko se nije poželio razvesti, pobjeći, napiti?''

Piše I. G., Danas @ 09:40 Celebrity komentari
Marijana Mikulić Marijana Mikulić Foto: Marijana Mikulić/Instagram

Marijana Mikulić na Instagramu je podijelila fotografije s odmora u Širokom Brijegu te iskreno opisala kako izgleda ljetovanje s djecom.

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