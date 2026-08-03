Nives Celzijus zapalila Instagram u badiću pretijesnom za njezine raskošne obline

Nives Celzijus ljetuje u Opatiji, a pratiteljima je pokazala kako uživa u sunčanim danima.

Nives Celzijus ljetne dane provodi u Opatiji, a pratitelje je počastila novim fotografijama koje nisu prošle nezapaženo.

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Najprije je pozirala u kratkoj narančastoj haljinici uz more, a zatim se fotografirala u bež bikiniju koji je istaknuo njezin bujni dekolte i preplanuli ten.

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Pjevačica i spisateljica ponovno je pokazala zašto njezine objave redovito privlače veliku pažnju na društvenim mrežama, a pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima na račun izgleda.

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

"Ljepota", "Predivna", "Preseksi", pisali su joj pratitelji.

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Nives posljednjih dana uživa u ljetnom odmoru na Kvarneru, a čini se da joj visoke temperature najbolje odgovaraju za nova atraktivna modna izdanja.

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