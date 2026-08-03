Borna Sosa otkrio nepoznati talent: Snimka iz crkve sve je oduševila!

Borna Sosa podijelio je video na kojem pjeva u crkvenom zboru tijekom mise, pokazavši svoju manje poznatu stranu.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa iznenadio je pratitelje objavom koja otkriva njegovu manje poznatu stranu.

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Na Instagramu je podijelio video na kojem pjeva u crkvenom zborutijekom mise u katoličkoj crkvi Sacred Heart u londonskoj četvrti Victoria.

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Na snimci Sosa stoji među članovima zbora s pjesmaricom u rukama, dok ostatak glazbene pratnje čine klavir i gitara. Nogometaš je tako pokazao da, uz uspješnu sportsku karijeru, njeguje i ljubav prema duhovnoj glazbi.

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njegovu skromnost i istaknuli kako ih je ugodno iznenadio ovakvim prizorom.

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"Neka tvoj primjer ohrabri mnoge da otvoreno žive svoju vjeru. Bog te vodio na svakom koraku", "Svaka čast legendo", "Porastao si mi u očima 200%! Neka te dragi Bog kojemu tako lipo pjevaš nagradi obiljem blagoslova i blagoslovi tvoj brak", "Predivno", pisali su pratitelji.

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