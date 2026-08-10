Andrea Šušnjara progovorila o ranama iz djetinjstva: "Da se opet rodim, ne bih izabrala istu obitelj"

Andrea Šušnjara otvoreno je progovorila o strahu od smrti, vjeri koja joj je pomogla tijekom borbe s rakom, teškom odrastanju i odlasku iz Magazina te je priznala da su je životne nedaće učinile snažnijom osobom.

Pjevačica Andrea Šušnjara gostovala je u novoj epizodi videoformata "5 Minutes Left" autora Kristijana Jalšića, u kojem je kroz simulaciju posljednjih pet minuta života otvoreno progovorila o smrti, vjeri, borbi s bolešću, teškom odrastanju, obitelji i životnim odlukama koje su je oblikovale.

Već na početku razgovora priznala je kako se smrti danas boji više nego prije. S godinama je, kaže, taj strah postao izraženiji, iako čvrsto vjeruje da smrt nije kraj te da nakon života postoji raj za one koji su živjeli čestito.

Govoreći o vjeri, prisjetila se kako je kao mlađa često propitivala Boga i pitala se zašto joj se događaju teške stvari, osobito kada je osjećala da se trudila biti dobra osoba. Danas na sve gleda drukčije.

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Andrea Šušnjara Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Andrea Šušnjara Foto: Josip Moler / CROPIX

"Na kraju opet shvatim da postoji razlog za sve i mislim da On ima neki bolji plan koji možda ja u ovom trenutku ne mogu razumjeti", ispričala je Andrea.

Jedno od najtežih razdoblja njezina života bila je borba s rakom. Upravo je tada, kaže, doživjela veliku unutarnju promjenu i prvi put osjetila koliko joj vjera zapravo znači.

Andrea Šušnjara - 1 Foto: Promo

Andrea Šušnjara - 4 Foto: Ivan Gudić/PR

"Imala sam direktne i iskrene razgovore s Bogom i to me jako približilo. Da nije bilo toga, ne bi me danas bilo ovdje", otkrila je Andrea. Priznala je i da je u životu mnogo patila, možda čak i više nego što je bilo potrebno, no danas vjeruje da upravo patnja čovjeka može učiniti snažnijim i pomoći mu da drukčije gleda na život.

Posebno emotivan dio razgovora odnosio se na njezino odrastanje. Bez uljepšavanja je priznala da kada bi mogla birati, ne bi ponovno odabrala obitelj u kojoj je odrasla. Disfunkcionalna obitelj, razvod roditelja i brojne teške okolnosti obilježili su njezino djetinjstvo, a posebno je istaknula koliko joj je u svemu značila baka.

Andrea Šušnjara Foto: Josip Moler / CROPIX

Andrea Šušnjara - 7 Foto: Instagram

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"Dolazim iz disfunkcionalne obitelji, tako da sam u startu imala manje šanse za uspjeh i prolazila sam puno teže stvari nego većina mojih vršnjaka. Od rastave roditelja do toga da, evo, da nije bilo moje bake, možda ja danas ne bih bila tu gdje jesam", priznala je te dodala da danas ne bi birala obitelj u kojoj se rodila. Ipak, smatra da ju je upravo takvo odrastanje pretvorilo u borca. "Ali opet, to me učinilo borcem i čvršćom osobom. Zahvaljujući svemu što sam prošla jaka sam osoba i iskusila sam puno gore stvari od onih koje su mi se dogodile kad sam bila dijete."

In Magazin: Andrea Šušnjara - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Andrea Šušnjara - 5 Foto: In Magazin

Na pitanje jesu li svi ljudi duboko u sebi ranjena djeca odgovorila je potvrdno te objasnila kako upravo zbog toga često pokušava pronaći razumijevanje za tuđe postupke. Vjeruje da brojne loše odluke proizlaze iz rana koje ljudi nose još iz djetinjstva. Govoreći o oprostu, otkrila je da je uspjela oprostiti ljudima koji su je povrijedili, uključujući vlastitog oca, ali i da joj je najteže bilo oprostiti samoj sebi.

Razgovor se dotaknuo i njezine dugogodišnje glazbene karijere. Na pitanje je li se tijekom godina provedenih u Magazinu osjećala kao da gubi sebe Andrea je odgovorila potvrdno.

Andrea Šušnjara - 2 Foto: Promo

Andrea Šušnjara Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

"To u jednom trenutku više nisam bila ja", priznala je. Objasnila je kako više nije mogla umjetnički napredovati onako kako je željela te je osjećala da mora slušati druge umjesto vlastitog osjećaja.

Danas dio svoga vremena posvećuje humanitarnom radu s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kaže da ih duboko razumije jer je i sama kao dijete prolazila kroz slične osjećaje, zbog čega želi biti osoba koja će im pružiti podršku i osjećaj sigurnosti. Na pitanje može li išta zamijeniti očinsku ljubav odgovorila je da može te je istaknula da je upravo Bog bio oslonac koji joj je pomogao prebroditi najteža životna razdoblja.

A kada je u simulaciji stigla do posljednjih sekundi života, Andrea nije poželjela održati veliki oproštajni govor. Umjesto toga, odabrala je tek dvije riječi kojima je sažela ono što bi željela poručiti ljudima oko sebe: "Volim vas."

Andrein intervju za naš portal pročitajte OVDJE.

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